Atascos en Castelló por las protestas de los trabajadores de BP

Las protestas de los trabajadores de BP en Castelló, que reclaman el adelanto de la edad de jubilación, está causando importantes retenciones de tráfico a primera hora de la mañana.

Dos son las vías afectadas: la N-225, de acceso a la refinería, y la CS-22, en los accesos a la Hermanos Bou.

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Las movilizaciones han comenzado a las 5.00 horas y terminarán sobre las 12.00, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón.