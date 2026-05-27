Atascos en Castelló por las protestas de los trabajadores de BP
La N-225 y la CS-22, afectadas por las movilizaciones
Castellón
Las protestas de los trabajadores de BP en Castelló, que reclaman el adelanto de la edad de jubilación, está causando importantes retenciones de tráfico a primera hora de la mañana.
Dos son las vías afectadas: la N-225, de acceso a la refinería, y la CS-22, en los accesos a la Hermanos Bou.
Las movilizaciones han comenzado a las 5.00 horas y terminarán sobre las 12.00, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón.
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