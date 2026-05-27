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Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: "Cuidado que se les ve el plumero"

La sesión, de tres horas de duración, ha estado 'amenizada' con varios pasodobles y marchas moras desde la calle en defensa de la educación pública. Una asistente entre el público ha preguntado si se podían llevar los aparatos de aire acondicionado (en alusión a los centros educativos que pasan calor)

Contracrónica del pleno de Castelló | De 'Paquito el chocolatero', al plumero, los charcos y una petición para llevarse los aparatos de aire acondicionado

Contracrónica del pleno de Castelló | De 'Paquito el chocolatero', al plumero, los charcos y una petición para llevarse los aparatos de aire acondicionado

P. A.

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El pleno del Ayuntamiento de Castelló, que se ha prolongado durante tres horas, ha estado marcado por la presencia de representantes de los profesores en huelga que han reivindicado las mejoras en la educación pública. Si bien todos los concejales que han hablado en su turno, además de la alcaldesa, han comenzado sus intervenciones dando el apoyo al sector, ha sido el concejal de Vox Alberto Vidal el que les ha dado una reprimenda cuando el público ha criticado las palabras que ha pronunciado desde el atril y les ha advertido: "cuidado que se les ve el plumero, señores" y, por el contrario, ha sido el concejal de Compromís Pau Sancho el que ha recibido los aplausos tras la defensa que ha realizado de "unas reivindicaciones que son justas".

El tono de las peticiones ha ido en aumento cuando han expuesto las pancartas y una de las profesoras ha calificado de "privilegio" el aire acondicionado que en esos momentos había en el salón de plenos, por lo que ha interpelado a la alcaldesa preguntándole si se podían llevar los aparatos de aire acondicionado, en referencia al calor en algunos colegios. "Aquí hace hasta frío", ha afirmado.

Además, ha sido la primera edila, quien la comienzo del pleno ha apelado, "como usuaria de la educación pública", a la sensibilidad de la conselleria y a "un entendimiento por el bien de la comunidad educativa de la ciudad". Y a este respecto ha sido el profesor y exconcejal de Compromís, Enric Porcar, el que le ha entregado, al final de la sesión, las reivindicaciones del profesorado y le ha pedido que hable con la consellera y con el president de la Generalitat Valenciana. Entre el público también se encontraba el profesor y exedil del PSOE, Nuño Jiménez.

El exconcejal Enric Porcar, que es profesor, ha entregado las reivindicaciones del sector a la alcaldesa.

El exconcejal Enric Porcar, que es profesor, ha entregado las reivindicaciones del sector a la alcaldesa. / P. A.

Por su parte, los concejales Ignasi Garcia, Pau Sancho y Vera Bou, de Compromís, y el edil socialista Jorge Ribes han mostrado su apoyo al colectivo portando la camiseta verde con lemas a favor de la educación pública en sus respectivos escaños.

Y mientras, los músicos que previamente han participado en la performance de la marcha fúnebre en la plaza Mayor momentos antes del pleno, han amenizado todo el pleno desde la plaza del Mercadillo con diversas piezas musicales, por lo que los concejales han contado con un hilo musical al ritmo de batukada, No nos moverán, Paquito el Chocolatero, Pasqualet o alguna entrada mora.

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Así las cosas, la sesión ha transcurrido en un ambiente alterado. Mientras la alcaldesa ha tenido que amonestar al edil de Vox (su socio de gobierno) Alberto Vidal por querer explicar una moción que este grupo municipal había retirado aprovechando su intervención sobre otra cuestión, el portavoz de gobierno local, Vicent Sales, también le ha sacado roja por su comentario sobre "la poca vergüenza y lo mucho que dan por saco los socialistas". "Señor Vidal, charco que ve, charco que se mete", le ha advertido.

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