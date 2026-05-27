Directo | Pleno ordinario de mayo en el Ayuntamiento de Castelló

El estado de las calles y aceras (Compromís), el pago de la polémica canción de la Magdalena del cantante Tacho (Compromís) y el plan estatal de la vivienda (PSOE), así como el principio de prioridad nacional en las bases para las ayudas al alquiler joven (Vox) y las mejoras de las infraestructuras educativas ante las altas temperaturas (Compromís) centrarán el debate del pleno que se celebra hoy en el ayuntamiento de Castelló (11.00 h) En esta ocasión, la sesión, que siempre se celebra el último jueves de mes, ha tenido que ser adelantada un día debido a la visita de la reina Sofía a la capital de la Plana.

Esas cinco mociones son las que debatirán, en el caso de que no haya acuerdo a última hora, y a dos ha presentado una enmienda el PP. Concretamente, la de la vivienda, donde el texto de los populares manifiesta la necesidad ineludible de contar con este plan, y la de las dotaciones educativas, que hace referencia a la petición de reformar los centros que lo necesiten, a completar el proyecto Naturaleza en Red (ya está en marcha y se basa en habilitar sombras en los colegios) y en la petición de instalar sistemas de climatización.

En cuanto a las 13 declaraciones institucionales presentadas por Vox, el PSOE y Compromís, ninguna ha logrado el acuerdo unánime necesario para ser aprobadas en el pleno y se quedarán sobre la mesa la petición de rechazo del acuerdo con Mercosur y en defensa del campo español (del partido de Abascal), la exigencia al impulso inmediato de los nuevos conservatorios de música y danza en Castelló (del grupo municipal socialista), o el apoyo a la huelga educativa y en defensa de la educación pública que hicieron llegar los valencianistas a la junta de portavoces de ayer.

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Regulación

En relación a la declaración institucional planteada por el PSOE en apoyo al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno central que no ha salido adelante, el portavoz adjunto socialista, José Luis López, lamenta que «el Partido Popular haya vuelto a plegarse al discurso ultra de Vox y haya impedido incluso que el Ayuntamiento de Castelló pueda aprobar un texto que habla sencillamente de convivencia, derechos humanos, integración y realidad social», manifestó.