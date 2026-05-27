El pleno aprueba mejorar calles y colegios e impulsar la vivienda en Castelló

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este miércoles en su sesión ordinaria del mes de mayo, a través de dos enmiendas presentadas por el PP y votadas a favor por los populares y su socio (Vox), manifestar la necesidad ineludible de contar con un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 además de expresar el firme interés y necesidad de Castelló en acceder a dichos fondos para impulsar la vivienda local, además de colaborar con la Conselleria de Educación para seguir reformando o construyendo centros educativos, acoger nuevas convocatorias de Fondos Europeos para completar el proyecto Castellón Naturaleza en Red en todos los colegios de laciudad y que todos los proyectos de reforma de estos cuenten con sistemas de climatización adecuados para el bienestar de las comunidades educativas.

Dos enmiendas que han motivado el debate entre el gobierno local y la oposición y donde tanto el PP como Vox han defendido, en boca de la edila Ester Giner, y del concejal Alberto Vidal, su política de vivienda en la ciudad y tanto la portavoz del PSOE, Patricia Puerta, como la concejala de Compromís Vera Bou han recordado que fueron los gobiernos progresistas los que activaron la vivienda social en Castelló.

Plan de accesibilidad

Además, todos los grupos políticos han votado por unanimidad la moción de Compromís que pide la elaboración, en el plazo máximo de seis meses, de un diagnóstico técnico municipal actualizado sobre el estado de la accesibilidad de las calles y barrios de la ciudad identificando las principales deficiencias existentes y estableciendo un mapa de prioridades de actuación; desarrollar un plan integral y permanente de adecuación de calles, aceras, pasos de peatones y espacios públicos a la normativa vigente; desarrollar un calendario de actuaciones; impulsar procesos de participación ciudadana para detectar necesidades, garantizar estas nuevas actuaciones urbanísticas y retirar cualquier elemento de mobiliario urbano que obstaculice y exceda la línea de fachada.

La polémica canción de Tacho Castelló está llesta ha marcado uno de los debates de la sesión donde el gobierno local ha aprobado el pago de 15.730 euros al autor de la pieza que se retiró por no contar con la autorización de los derechos del autor de la canción Magdalena Festa Plena y a pesar de ser calificada de "plagio" por parte de los socialistas y los valencianistas.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que la canción "no cumplía con las leyes" y ha defendido la necesidad de recuperar el dinero abonado por esta canción para velar por "los recursos públicos del Ayuntamiento de Castelló", mientras que la edila del PSOE Pilar Escuder ha recordado todo el proceso de contratación calificándolo como "gasto innecesario". Finalmente, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha defendido el abono de esta factura "ya que se tiene que pagar y la gente que trabaja tiene que cobrar".