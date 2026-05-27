Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló

Castelló podría contar en 2027 con su primera vía verde y la única, entre las 30 de la Fundación Vías Verdes, que sale desde un puerto tras el avance que han experimentado la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Castelló que han trasladado a Puertos de Estado la necesidad de dar de baja del Catálogo de Infraestructuras del puerto de Castellón a esta vía férrea inactiva desde el año 2017 y darla de baja administrativamente para poder iniciar los trabajos de este vial. Un trámite, el de la revisión del catálogo, que se prevé que tenga lugar el 12 de diciembre, si bien desde la Autoridad Portuaria, sus responsables, están realizando gestiones para intentar adelantar esa fecha y acelerar la construcción de la vía verde, de 6,5 kilómetros del puerto a la zona de la Magdalena y que se ampliará en otro kilómetro y medio hasta la Pedrera Les Serretes, en la parte posterior de la ermita.

"La vía verde de Castellón propiciará un espacio de esparcimiento para toda la ciudadanía" Rubén Ibáñez — Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón

Por este motivo, desde ahora y hasta diciembre, los promotores de esta obra quieren perfilar el proyecto constructivo que se puede prolongar durante cuatro meses y que daría paso al desarrollo de la obra constructiva, el año que viene, valorada entre los 800.000 euros y el millón de euros y que estaría sufragada por un convenio entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Castelló sin descartar que involucren a otras administraciones. El plazo de ejecución se estima entre los seis y los ocho meses ya que los trabajos más importantes serían la eliminación de las traviesas y los raíles y que deberán comenzar cuando el Ministerio lo permita.

Imagen virtual de la vía verde. / Mediterráneo

Los detalles

La vía verde partirá desde el puerto para seguir la vía férrea junto al Camino El Serradal, atravesará el Camino la Plana hasta el Riu Sec y se dirigirá hasta la ermita de Sant Francesc de la Font para llegar a la Magdalena y a la pedrera, lugar de dónde se extrajo el material original para la construcción del puerto. Reconvertirá el acceso ferroviario norte al puerto en una vía verde ciclo-peatonal y el nuevo itinerario conectará estratégicamente la entrada por la avenida Ferrandis Salvador con la glorieta reguladora bajo la carretera CV-149, punto en el que enlazará de manera directa con la red de carril-bici existente.

Recorrido de la vía verde de Castelló, marcado con una línea blanca. / Mediterráneo

A lo largo de todo el recorrido habrá vegetación, sombras y bancos y uno de los pilares fundamentales de esta reconversión es la seguridad vial. Con la creación de esta plataforma segregada, se garantiza a los usuarios —fundamentalmente caminantes y ciclistas— un espacio óptimo y protegido para la práctica de sus aficiones y la movilidad cotidiana, eliminando por completo el riesgo de accidentes asociados al tráfico en carreteras y vías interurbanas.

Imagen aérea del vial, a la izquierda. / Mediterráneo

Así lo ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, en declaraciones al periódico Mediterráneo, quien ha destacado que la vía verde de Castelló "propiciará un espacio de esparcimiento para toda la ciudadanía, mayores y pequeños, donde compaginar la práctica del deporte para una vida saludable con el respeto por el medio ambiente". "Una muestra más de que la colaboración entre administraciones es vital para mejorar la calidad de vida de los vecinos y el progreso de nuestra ciudad", ha concluido.