La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido

La reina Sofía ya está en Castelló donde esta tarde de miércoles inaugurará el carro solidario del Banco de Alimentos de Castellón y visitará el Ayuntamiento de la capital de la Plana donde será recibida por la alcaldesa Begoña Carrasco y será agasajada por los presidentes de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó, José Manuel Bou e Isabel Benedito, con motivo del 50 aniversario de su nombramiento como Camarera de Honor.

Su Majestad ha llegado a la ciudad esta mañana, ataviada con una elegante chaqueta gris combinada con unos pantalones blanco roto, una camisa gris con detalles en el cuello y unos botines color beige, y acompañada por su personal de confianza. Sobre las 15.00 horas han llegado al restaurante Rústico, en la avenida Casalduch, donde la emérita ha ocupado una mesa con su equipo y donde ha degustado, en el centro de la mesa, quesos de la zona, jamón de cebo al corte, además de productos de la zona como alcachofas de Benicarló o sepia del Grau. Como plato principal, doña Sofía ha comido un lenguado a la brasa con verduritas salteadas mientras que otros comensales han optado por paella de Castellón o arroz negro. Para finalizar, se han servido postres variados caseros en el centro de la mesa aunque la reina emérita ha degustado mousse de chocolate.

La reina Sofía, en el restaurante Rústico, este miércoles. / Mediterráneo

Ha sido en este local donde ha recibido el cariño de los castellonenses que se han sorprendido al verla y, ella, tan cercana como siempre, los ha atendido con una sonrisa y gran amabilidad. También el personal de Rústico ha estado encantado de atenderla en esta, su cuarta visita a la ciudad.

En el mismo restaurante, regentado por Víctor Maicas, también han almorzado los miembros del Comité Ejecutivo del Banco de Alimentos.

Tras la comida, se ha trasladado al hotel, en el centro de la ciudad, con el fin de prepararse para asistir al primer acto oficial que tendrá en la capital de la Plana dentro de la programación prevista, en el Banco de Alimentos de la capital de la Plana.