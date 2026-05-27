La reina Sofía reconoce la labor del Banco de Alimentos de Castellón

Poner en valor la encomiable labor del Banco de Alimentos de Castellón y, en especial, de sus voluntarios ha sido el motivo principal de la visita este miércoles de la reina Sofía a las instalaciones de la entidad en la capital de la Plana, que celebra su trigésimo aniversario.

Su majestad ha sido recibida en la sede de la carretera de Borriol por el presidente del Banco de Alimentos, Santiago Miralles; el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), Pedro Miguel Llorca; la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García; y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. También se han sumado otras autoridades como la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls o la delegada del Consell, Susana Fabregat, entre otras autoridades.

Doña Sofía ha recorrido, como hizo en 2022, el Banco de Alimentos, donde ha aprovechado para conversar con los representantes de la organización, así como con los voluntarios que hacen posible su funcionamiento o representantes de las empresas colaboradoras. La emérita también ha sido la encargada de inaugurar el espacio del Carro Solidario, un proyecto que busca ayudar a las familias y personas vulnerables a elegir los productos que necesitan con un sistema de puntos, en lugar de recibir lotes cerrados.

Galería de imágenes: La reina Sofía visita el Banco de Alimentos de Castellón / Gabriel Utiel

Durante el recorrido no ha faltado algún que otro vecino que se ha acercado a las puertas y ha recibido a la monarca con un "viva la reina" o conversaciones con los voluntarios, que le han transmitido su gratitud por la visita, rodeada de un amplio dispositivo de seguridad.

Apoyo de Conselleria y Diputación

Tras el encuentro, la consellera Albalat ha destacado “el apoyo de la Conselleria a nuevos modelos de atención que buscan mejorar la respuesta a las situaciones de pobreza alimentaria en la provincia”, poniendo como ejemplo el respaldo al Carro Solidario.

También Barrachina ha reconocido la labor del Banco de Alimentos "para garantizar las necesidades básicas a las personas más desfavorecidas de la provincia”. A su vez, la presidenta de la Diputación ha recordado el compromiso con la entidad con la renovación del convenio de colaboración, dotado con 65.000 euros, para costear la iniciativa de atención social a personas en situación de vulnerabilidad.

La reina Sofía inaugura este jueves el XXIX Congreso de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que se celebra en el Auditori i Palau de Congressos y al que asistirá también el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.