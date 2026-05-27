La reina Sofía refuerza su vínculo con Castelló en una visita histórica

La reina Sofía ha reforzado este miércoles su vínculo con Castelló en el transcurso de una visita histórica que, además de al Banco de Alimentos, la ha llevado a una audiencia institucional en el Ayuntamiento de la capital de la Plana donde ha sido recibida, a última hora de esta tarde, por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. La emérita ha llegado cerca de las 20.30 horas al centro donde ha sido vitoreada con ¡Viva la reina! por alrededor de 500 personas a las que la reina ha saludado y donde ha recibido un ramo de flores por parte de una castellonense.

La reina Sofía con miembros de la corporación municipal y la Policía Local con uniforme de gala. / Mediterráneo

Erik Pradas

Acompañada por la primera edila y por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha recorrido la plaza Mayor donde ha recibido el cariño de los castellonenses que le han dedicado múltiples aplausos. Seguidamente, ha entrado en el consistorio donde ha firmado en el libro de honor en el despacho de Alcaldía y Carrasco le ha entregado una gaiata a escala de cerámica "como presente en nombre de toda la ciudad, ya que simboliza el símbolo de nuestras Fiestas de la Magdalena, realizado con el material por excelencia de nuestra tierra como es la cerámica. Un obsequio muy especial que representa una parte muy importante de las señas de identidad de la ciudad de Castellón y que ofrecemos a Doña Sofía”, ha destacado Carrasco.

Firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

La Reina Sofía se da un baño de masas en Castelló / Gabriel Utiel / Erik Pradas

Placa en la caja entregada a la reina Sofía y en cuyo interior estaba la medalla de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó. / Mediterráneo

Medalla de plata de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó. / Mediterráneo

Además, el presidente de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó, José Manuel Bou, y la presidenta de la Junta de Camareras, Isabel Benedito, le han hecho entrega de la medalla de plata de la Real Cofradía ya que no la recibió cuando fue nombrada Camarera de Honor de la Lledonera, en 1976. Un libro del centenario de la coronación de la patrona de Castelló y una fotografía que reproducía la visita a la basílica en 1976 han sido los otros dos objetos de la Real Cofradía para la reina Sofía.

Fotografía que la Real Cofradía de la Virgen del Lledó le ha entregado este miércoles a la reina Sofía y que recoge su visita al templo en 1976. / Mediterráneo

Tras la recepción a pie de calle, la reina Sofía ha sido acompañada por la alcaldesa hasta el salón de plenos del Ayuntamiento donde ha podido saludar al resto de concejales y concejalas de gobierno y de la Corporación Municipal.

Con los presidentes de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó. / Mediterráneo

Entrega de la gaiata de cerámica. / Mediterráneo

Para la alcaldesa de Castelló “este ha sido también un momento muy emotivo ya que ha unido la devoción a uno de los principales tesoros que tiene Castellón, como es nuestra ‘Mareta’, con el cariño que también ha demostrado nuestra ciudad a la familia real, y más concretamente a la Reina Sofía”. Begoña Carrasco ha hecho hincapié “la importancia para la ciudad de esta visita real, que se convierte en un día histórico y muy emotivo y en el que los vecinos y vecinas de Castellón han podido mostrar su cariño a Doña Sofía”.

La reina conversa con miembros de la corporación municipal en el interior del Ayuntamiento de castelló. / Mediterráneo

Finalmente, la primera edila ha manifestado que “la ciudad de Castellón quiere hoy mostrar su alegría por poder compartir estos momentos con la Reina Sofía, una de las personalidades clave para entender la historia reciente de España”. “Doña Sofía es, sin lugar a dudas, una de las personas, de las mujeres más influyentes y más respetadas por la sociedad española tanto en la segunda mitad del siglo XX como en lo que llevamos de siglo XXI, y especialmente protagonista en capítulos como la Transición que sirvió para el restablecimiento de la democracia en nuestro país”, ha concluido la alcaldesa.