El Ayuntamiento de Castelló invertirá 800.000 euros en mejorar la Mota Izquierda del Riu Sec y la Travessera

La junta de gobierno local de Castelló ha aprobado la adjudicación de las obras de mejora de la Mota Izquierda del Riu Sec y del camino Travessera, con un presupuesto de 800.204 euros. Los trabajos tendrán una duración de 10 semanas y comenzarán después del verano para no perjudicar a los usuarios durante la época estival.

El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, ha explicado que la actuación permitirá avanzar en una reivindicación histórica de los vecinos de la Marjalería y de la zona norte de la ciudad. “En tres años y medio haremos lo que nunca se había hecho en 20 años, que era arreglar las dos motas del Riu Sec. Una larga reivindicación no solo de los vecinos de la Marjalería, sino también de la zona norte de la ciudad, que la utilizan en sus desplazamientos diarios”, ha manifestado.

La intervención se suma a otras actuaciones municipales desarrolladas en el entorno del Riu Sec y la Marjalería de Castelló, una zona en la que el Ayuntamiento ha anunciado en los últimos meses diferentes mejoras de movilidad, asfaltado y seguridad vial. ]

Jardín del Puerto

La junta de gobierno local también ha aprobado la aceptación de la cesión gratuita al Ayuntamiento de Castelló, por parte de la Autoridad Portuaria, del uso de la parcela conocida como Jardín del Puerto. La cesión tendrá un periodo inicial de 20 años, prorrogable por otros 10, y permitirá destinar este espacio al fomento de actividades culturales, cívicas, sociales y de utilidad pública.

Al mismo tiempo, el gobierno municipal ha aprobado las bases para la explotación del quiosco del Jardín del Puerto, que ha permanecido cerrado y sin uso durante más de ocho años.

“Esta cesión nos permite que hoy mismo también hayamos aprobado las bases para la concesión demanial para explotar el quiosco de prensa y helados que está situado en este emplazamiento. Quiero recordar que fue instalado por el anterior equipo de gobierno, pero nunca lo pudo abrir porque el suelo no era municipal”, ha aclarado Vicent Sales.

El portavoz municipal ha añadido que el quiosco se abrirá inicialmente hasta el 12 de octubre de 2026, con un canon de 370,22 euros, para aprovechar la temporada de verano. Posteriormente, se licitará de nuevo para mantenerlo abierto durante más tiempo.

La reapertura del quiosco supone un nuevo paso en la recuperación de espacios públicos vinculados al Grau de Castelló y al entorno portuario.

Brigada antipintadas

El gobierno municipal también ha dado luz verde al programa propio “Limpieza Urbana 2026”, que permitirá contratar a 23 personas en situación de exclusión social a jornada completa entre el 15 de junio y el 14 de octubre de 2026. El coste total de la actuación asciende a 203.828,26 euros.

“Se trata de las brigadas antipintadas que nos ayudan a eliminar pegatinas y pintadas de las fachadas, procurando la mejor imagen de la ciudad”, ha explicado Sales.

El portavoz municipal, Vicent Sales, durante la rueda de prensa / Mediterráneo

El portavoz ha defendido la ejecución del plan propio de empleo y ha respondido a las críticas de la oposición. “Esos son los sobrantes de dinero que se nos han criticado diciendo que no ejecutamos el dinero del plan propio de empleo, cuando resulta que la ejecución del plan propio de empleo es del 102%. Ejecutamos completamente todo”, ha afirmado.

Sales ha explicado que las subvenciones de la Generalitat Valenciana llegan a final de año y que, por ese motivo, “es imposible ejecutar el dinero” en ese mismo ejercicio. “Nosotros ejecutamos todo lo que estaba en nuestro presupuesto municipal. Cuando nos llega una subvención de la Generalitat de más de 200.000 euros, lo que hemos hecho es destinarla al plan propio de empleo y la invertimos en la contratación de estas 23 personas destinadas a la brigada antipintadas, porque estamos muy satisfechos de lo bien que funcionan”, ha señalado.

El refuerzo de la limpieza urbana en Castellón forma parte de las actuaciones municipales para mejorar la imagen de la ciudad y actuar contra pintadas, pegatinas y suciedad en fachadas y mobiliario urbano.

Prevención de adicciones

Además, la Junta de Gobierno Local ha resuelto la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a ONG y asociaciones que desarrollan proyectos en materia de reinserción y prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos. El presupuesto total asciende a 117.900 euros.

Las entidades beneficiarias son la Fundación Amigó, la Asociación para la Intervención e Integración en Adicciones y otras Conductas (PATIM), la Fundación Salud y Comunidad y la Asociación Alcohólicos Rehabilitados Alameda de Castellón (Araca).

La Junta de Gobierno también ha aprobado el nombramiento en propiedad de dos cabos del Speis, pertenecientes al Cuerpo Municipal de Bomberos de Castellón. El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha explicado que “ya se les nombró en prácticas y ahora se les nombra en propiedad”.

Estos nombramientos forman parte del compromiso del equipo de gobierno por ampliar y reforzar los cuerpos de seguridad y emergencias de Castellón.