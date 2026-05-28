La fascinación por las canicas tiene premio: Los artesanos de Castelló que recrean el vidrio de Murano en miniatura

El fuego, el vidrio y una antigua fascinación infantil por las canicas están detrás de una de las piezas reconocidas en la duodécima edición de los Premios de Artesanía de la Comunitat Valenciana. El Centro de Artesanía ha distinguido al artesano vidriero castellonense Andrés Belloví Agost con el Premio Vanguardia por Foc, un collar de diseño contemporáneo elaborado con vidrio soplado.

Detrás de la pieza están Patricia Naranjo y el citado Andrés Belloví, propietarios de Agapurni, una joyería de Castelló especializada en vidrio soplado con caña al soplete. Era la primera vez que se presentaban a estos galardones, por lo que su debut en este tipo de certámenes no ha podido ser más prometedor.

“Todas nuestras piezas parten siempre de una burbuja”, explican los artesanos sobre una técnica que emula, en pequeño formato, el trabajo del vidrio de Murano. “El vidrio que hacen en Murano lo soplan con una caña. Hacemos eso, pero en miniatura. La ventaja es que no necesitas una gran infraestructura, con hornos o arcas de recocido súper costosas. La fundimos con el soplete, la aplicamos a una caña de acero inoxidable y soplamos”.

Imagen de los artesanos castellonenses trabajando en diferentes piezas (i) y de su taller (d). / Mediterráneo

Ese proceso, artesanal y minucioso, está en el origen de Foc, la pieza premiada. El collar combina una gran cantidad de vidrios soplados uno a uno, estirados y curvados para evocar la fuerza del fuego. El resultado es una obra que se adapta al cuerpo y genera un movimiento visual a partir de sus formas orgánicas y del reflejo de la luz. “Para un collar podemos estar trabajando unas ocho horas”, apuntan.

La relación de Belloví con la creación empezó mucho antes que su trabajo con vidrio. “Comenzó a trabajar con bisutería en el año 2008. Al principio con aluminio y en 2021 probó con el latón, después con la plata y ya empezó a trabajar con el vidrio”, relatan. Su interés, sin embargo, venía de más lejos: “De niño le fascinaban las canicas. No sabía cómo se podía meter nada en ese cristal y quería saber cómo funcionaba”.

Andrés procede del sector de la delineación industrial y del diseño de interiores, pero la crisis inmobiliaria de 2008 le hizo cambiar de rumbo profesional. “Quería empezar algo solo, sin depender de nadie, y trabajar con las manos”, recuerda. Así empezó con una sierra de metal, barras de aluminio —“un sucedáneo de la plata”— y arcilla polimérica, “como si fuera vidrio, pues es más barato”.

Últimos premiados de la artesanía valenciana Premio Artesanía Comunitat Valenciana: Iata Espardenyes, de La Mata.

Premio Tradición: Juan José Salcedo Martínez, carpintero de Almassora.

Premio Vanguardia: Andrés Belloví Agost, vidriero de Castellón.

Premio Innova: Ahumados Viveka, de Sant Joan d’Alacant.

Premio Imagen: Tapizados Calse, de Moixent.

Premio Nuevos Talentos: Chenxue Li.

Premio Mujer Artesana: Lucía Lorente Ramajo. Todos los trabajos premiados y finalistas forman parte de una exposición conjunta en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.

Desde 2022, Patricia Naranjo y Andrés Belloví trabajan con vidrio. Lo hacen desde Castelló, en un sector reducido y muy especializado. “Con mucha constancia y cabezonería nos hemos ido abriendo paso porque somos autodidactas, sin formación”, afirman. También han contribuido a crear comunidad en torno a este oficio: “Cuando empezamos no había ni asociación en la Comunitat Valenciana, pero ahora ya hemos creado con otros artistas la Asociación del Vidrio de la Comunitat Valenciana, Artviva”.

Imagen de los artesanos especializados en joyería en vidrio. / Mediterráneo

En la provincia citan también a Juan Payá, en Borriol, aunque subrayan que en Castelló ciudad no hay nadie más dedicado a este tipo de trabajo. Además de crear joyas, están impartiendo cursos para acercar la técnica a otras personas.

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El premio es el primero que reciben, pero su trabajo ya había salido fuera. “Ya hemos expuesto, por ejemplo, en Venecia y hemos vendido piezas de nuestra colección en la tienda del centro Pompidou de París”, destacan los premiados artesanos. Por muchos premios más.