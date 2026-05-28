Castelló activa la cuenta atrás para la Magdalena 2027: estas son las fechas clave

Quedan 275 días para que empiece la Magdalena 2027, pero el Patronat de Festes y la Junta de Festes de Castelló han fijado ya el calendario de los principales actos festivos del próximo ejercicio. Se trata de una programación que permite ordenar los hitos más relevantes del ciclo festero, desde las imposiciones de bandas hasta la celebración de la semana grande, que tendrá lugar del 27 de febrero al 7 de marzo de 2027.

El calendario festivo arrancará oficialmente los días 11 y 12 de septiembre con las imposiciones de bandas a las reinas de las fiestas de 2027 y sus cortes de honor. Se trata de uno de los actos más simbólicos del calendario magdalenero, ya que marca el inicio del nuevo ejercicio festero y da protagonismo a quienes representarán a la ciudad durante todo el año.

Calendario Magdalena 2027. / Mediterráneo

Tras este primer gran momento, la actividad festiva continuará durante los meses posteriores con diferentes citas preparatorias antes de la llegada de la semana grande. Entre ellas destacan los homenajes a las comisiones de sector, que se celebrarán los días 6 y 7 de febrero de 2027. Estos actos servirán para reconocer el trabajo de los colectivos festeros y de todas las personas que, desde los distintos sectores, contribuyen a mantener viva la tradición de las fiestas fundacionales de Castellón.

Una semana después, los días 13 y 14 de febrero, llegará el turno de las Galanías a las reinas de Castellón. Esta cita volverá a situar en el centro de la agenda festiva a las máximas representantes de las fiestas, en unos actos que precederán a la celebración de la Magdalena y que forman parte del calendario más esperado por el mundo de la fiesta.

Con este calendario, Castellón empieza a mirar ya hacia la Magdalena 2027, una edición que volverá a reunir tradición, participación ciudadana y sentimiento festero en torno a las fiestas fundacionales de la ciudad.