Castellón rinde homenaje a los pioneros de Motorocasión en su 30 aniversario

El Ayuntamiento de Castellón y Motorocasión Castellón han rendido homenaje este jueves a los gerentes de los concesionarios que estuvieron presentes en la primera edición del certamen, celebrada en 1996. El acto, organizado con motivo del 30 aniversario de la feria, ha estado presidido por la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, y ha contado también con la presencia del concejal de Comercio, Alberto Vidal.

La iniciativa ha tenido como objetivo reconocer la trayectoria y la implicación de los profesionales del sector de la automoción que impulsaron la feria en aquella primera etapa y que contribuyeron a su consolidación como la gran cita comercial del motor en la provincia.

Además, también ha servido para poner en valor el esfuerzo del grupo de empresas proveedoras que han colaborado en su organización desde aquella primera edición hasta la actualidad.

“Es importante homenajear a quienes, durante tres décadas, han sido referentes en el sector de la automoción de Castellón, dirigiendo concesionarios líderes y punteros, y apostando desde el primer momento por una feria del automóvil de ocasión que, con el paso de los años, ha demostrado ser todo un acierto”, ha destacado Carrasco. “Castellón se construye con gente trabajadora que apuesta por crear empleo y por hacer que la ciudad siga creciendo”.

Placa conmemorativa

Durante el acto, la alcaldesa, acompañada por el director del certamen, Fernando Lobón, ha hecho entrega de una placa conmemorativa personalizada a cada uno de los homenajeados, en reconocimiento a su aportación al crecimiento y evolución de Motorocasión Castellón a lo largo de estas tres décadas.

Entre los antiguos gerentes fueron distinguidos José Vicente Guardino, José Ramón, Jaime Sales, José Francisco Michavila y Javier Varella, mientras que por parte de los proveedores estuvieron presentes Antonio Riaza, Antonio Caballer, José Luis Segovia, Fernando Peirat y José Vicente Ródenas.

El homenaje ha puesto en valor la historia y evolución de un evento que este año celebra el 30 aniversario de su nacimiento. Aunque la denominación de Motorocasión Castellón se estrenó en 2001, la trayectoria real del certamen comenzó en 1996 bajo el nombre de Castellón sobre ruedas, convirtiéndose entonces en la primera gran feria del automóvil celebrada en la provincia.

Escaparate para la automoción

Durante estos 30 años de existencia, la muestra se ha consolidado como el principal escaparate de la automoción provincial, facilitando la compra de un nuevo coche a miles de visitantes.

“Coincidiendo con un aniversario tan especial, desde la organización hemos querido agradecer el esfuerzo que todo el sector provincial del automóvil viene realizando desde 1996 para ofrecer a los castellonenses una feria al máximo nivel, escenificándolo en las personas que ayudaron a impulsar aquella primera edición”, ha señalado Lobón.

Con este reconocimiento, la organización quiere destacar el compromiso y la implicación de todas las personas y empresas del sector del motor en Castellón que han participado en la feria a lo largo de su historia, contribuyendo decisivamente a sentar las bases de un certamen plenamente consolidado en la actualidad.