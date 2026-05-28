Compromís acusa Carrasco de no actuar davant el problema de l’habitatge a Castelló
La formació critica l'inacció de l'alcaldesa i intenta amagar-la "mirant cap al passat"
El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló ha acusat l’alcaldessa, Begoña Carrasco, d’“intentar amagar la seua inacció en matèria d’habitatge mirant constantment cap al passat”, després de les últimes declaracions de la dirigent popular sobre la situació de l’accés a la vivenda a la ciutat.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordat que “la senyora Carrasco està sempre mirant pel retrovisor i parlant dels últims huit anys en lloc d’explicar què ha fet durant aquesta legislatura per afrontar el principal problema que tenen moltes famílies i joves de Castelló”.
Garcia ha remarcat que “la realitat és que, durant els seus huit anys com a cap de l’oposició, de les 114 mocions que va presentar, no n’hi havia ni una sola proposta relacionada amb millorar l’accés a l’habitatge de la ciutadania de Castelló”.
El portaveu ha assenyalat que “el problema de l’habitatge s’ha agreujat de manera exponencial en els darrers anys, amb un increment inassumible dels preus del lloguer i de la compra de vivenda, i davant d’això el que calen són mesures i iniciatives, no excuses ni discursos mirant constantment cap arrere”.
Sense regidoria
En aquest sentit, Compromís ha recordat que quan la coalició va arribar al govern municipal en 2015 “ni tan sols existia una Regidoria d’Habitatge”, mentre que en acabar la legislatura “s’havia aconseguit la major inversió europea directa de la història de l’Ajuntament de Castelló en matèria de rehabilitació de vivenda social, amb 17 milions d’euros procedents de fons europeus”.
Garcia també ha criticat que “la senyora Carrasco intenta apropiar-se ara de polítiques que va votar en contra” i ha recordat que “si hui es construeix habitatge de protecció pública és gràcies a un Pla General que reserva el 40% del sòl residencial per a vivenda protegida, un planejament urbanístic que el Partit Popular va rebutjar”.
A més, ha defensat que moltes de les actuacions de rehabilitació i regeneració urbana actuals “són possibles gràcies a les inversions del Pla Barris impulsades durant l’anterior govern”, i ha lamentat que l’actual executiu municipal “haja paralitzat actuacions importants previstes en zones com el carrer Osca, Caputxins o Santa Cruz de Tenerife”.
Per últim, el portaveu de Compromís ha assegurat que “estem molt lluny que aquesta siga la legislatura de l’habitatge” i ha criticat que “fa més d’un any que el govern municipal anuncia ajudes al lloguer jove que continuen sense arribar, mentre la gent ha de seguir pagant cada mes uns preus cada vegada més alts”.
“La realitat és que la senyora Carrasco sempre intenta refugiar-se parlant del passat, però en aquell passat ella no prenia cap iniciativa relacionada amb l’habitatge. I el problema d’accés a la vivenda en 2026 no és el mateix que existia en 2016”, ha conclòs Garcia.
