¿Qué opinan los vecinos de la nueva vía verde de Castelló?: "Es buena iniciativa, pero también es necesario invertir en sanidad pública, comercio y vivienda"

Castelló podría contar en 2027 con su primera vía verde, un proyecto impulsado por la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento que transformará una antigua vía férrea en desuso desde 2017 en un recorrido ciclo-peatonal de unos ocho kilómetros entre el puerto y la Pedrera Les Serretes. La iniciativa convertiría además a la capital de la Plana en la única de las cerca de 30 vías verdes de la Fundación Vías Verdes que partiría directamente desde un puerto.

La actuación depende todavía de que Puertos del Estado apruebe la retirada administrativa de esta infraestructura ferroviaria del catálogo portuario, un trámite previsto inicialmente para diciembre y que ambas administraciones intentan acelerar. Mientras tanto, los promotores ya trabajan en el diseño constructivo de una obra valorada entre 800.000 euros y un millón de euros y que tendría un plazo de ejecución estimado de entre seis y ocho meses.

Tal y como publicó este periódico, el futuro itinerario seguirá el trazado ferroviario junto al Camino El Serradal, atravesará el Camino la Plana y el Riu Sec y llegará hasta la ermita de Sant Francesc de la Font y la Magdalena, conectando además con la red de carriles bici existente. El proyecto contempla vegetación, bancos y zonas de sombra a lo largo del recorrido y pone el foco en ofrecer un espacio seguro para peatones y ciclistas, separado del tráfico rodado.

Opiniones

Las opiniones de los vecinos sobre la futura vía verde de Castelló son, en general, positivas, aunque muchos coinciden en que la ciudad también tiene otras prioridades en las que invertir. Vicente, uno de los vecinos, considera que el proyecto puede ser beneficioso para la imagen de la ciudad y defiende que se debe seguir apostando por los carriles bici y los espacios peatonales, aunque lamenta que en ocasiones “no se aprovechan”. Aun así, reconoce que probablemente no utilizará demasiado la nueva vía verde porque no se encuentra cerca de su vivienda y prefiere desplazarse por zonas más próximas, aun así, asegura que le parece una buena inversión pública.

María José también valora positivamente cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la ciudad, aunque critica el uso que algunos ciclistas hacen de los carriles bici. “Hay veces que en el Camino del Serradal van los ciclistas junto a los coches y el carril bici está vacío”, afirma. La vecina explica que le gusta caminar por este tipo de espacios y que actualmente utiliza sobre todo la conocida Ruta del Colesterol. Además, considera que Castelló necesita seguir creciendo con nuevos proyectos, aunque reclama también más inversión en limpieza y civismo. En este sentido, denuncia la presencia habitual de excrementos y orines de perros en las aceras y la falta de educación de algunos propietarios de mascotas.

Por su parte, Inmaculada destaca que vive cerca del futuro recorrido y que la vía verde le vendrá “genial” para pasear hasta la Magdalena. La vecina asegura que será usuaria habitual del itinerario y cree que el proyecto dará “más vida” y movimiento a zonas como la Marjalería. No obstante, también considera que existen asuntos prioritarios como la sanidad o el comercio local en los que debería centrarse parte de las inversiones públicas.

Elvin Romero cree que la iniciativa es “una buena opción” porque fomenta la actividad física y el respeto por el medio ambiente. En su opinión, Castelló es una ciudad adecuada para potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta y considera que este tipo de proyectos facilitan una movilidad más cómoda y saludable. Además, asegura que utilizará la vía verde cuando esté terminada y que puede ayudar a que los vecinos “salgan de la rutina”.

Reclamos

José comparte una visión similar y define la futura infraestructura como “un proyecto estupendo”. Considera que Castelló necesita más espacios para peatones y ciclistas y cree que la vía verde aportará diversidad y funcionará como “un pulmón más” para la ciudad. Aunque defiende que se trata de una buena inversión pública, también pone el foco en otros problemas como el acceso a la vivienda y la necesidad de reforzar la sanidad pública.

Ángela, otra de las vecinas encuestadas, afirma que le parece “perfecto” el proyecto porque disfruta saliendo a caminar y cree que las nuevas zonas verdes harán que el entorno “quede muy bonito”. A su juicio, la inversión está justificada y beneficiará a todos los castellonenses. “Se destina dinero a otros asuntos que no son tan importantes”, sostiene.

Sin embargo, también hay vecinos que, pese a ver con buenos ojos la iniciativa, consideran que existen necesidades más urgentes. Vicente, otro de los entrevistados, cree que la vía verde puede aportar aspectos positivos para los ciudadanos, aunque reclama priorizar servicios básicos. “El otro día fui al Hospital General, que solo tenemos uno, y estuve seis horas en urgencias. Hay cosas más importantes que dejar bonita una ciudad. Es más importante el bienestar del ciudadano que una Castelló cosmopolita”, concluye.

La futura vía verde proyectada entre el puerto y la Magdalena despierta, en líneas generales, una buena acogida entre los vecinos de Castelló, que valoran especialmente la creación de nuevos espacios para pasear, practicar deporte y fomentar una movilidad más sostenible. No obstante, muchas de las opiniones recogidas coinciden también en señalar que este tipo de actuaciones deben ir acompañadas de inversiones en otros ámbitos que consideran prioritarios, como la sanidad, la vivienda, la limpieza urbana o los servicios públicos.

Entre el entusiasmo por transformar una antigua infraestructura ferroviaria en un espacio ciudadano y las reivindicaciones del día a día, los castellonenses muestran así una visión diversa sobre un proyecto que podría cambiar parte del paisaje y la movilidad de la ciudad en los próximos años.