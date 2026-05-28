El Patronato de Deportes de Castelló refuerza el mantenimiento de sus espacios deportivos con fumigaciones contra mosquitos

El Patronato Municipal de Deportes de Castelló ha iniciado los trabajos de fumigación preventiva en las instalaciones deportivas municipales con el objetivo de evitar la proliferación de mosquitos ante la llegada del verano y el incremento de las temperaturas.

Las labores han comenzado en el campo de fútbol Javier Marquina y se extenderán de forma progresiva durante las próximas semanas al resto de espacios deportivos municipales.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha explicado que “estas actuaciones se realizan de manera preventiva, antes de que las altas temperaturas favorezcan la proliferación de mosquitos, para garantizar que los espacios deportivos estén en las mejores condiciones”.

Programación de las actuaciones

Hurtado ha subrayado que los trabajos “se han programado adaptándose a los horarios de las actividades previstas, de manera que no afectarán al normal funcionamiento de las instalaciones y se desarrollarán con plena seguridad para usuarios, clubes y deportistas”.

La edil ha destacado que “desde el Patronato Municipal de Deportes seguimos trabajando para cuidar nuestras instalaciones y velar por la seguridad y el bienestar de todas las personas que hacen uso de ellas a diario”.

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Las fumigaciones preventivas forman parte de las tareas de mantenimiento y prevención que el Ayuntamiento de Castelló, a través del Patronato Municipal de Deportes, impulsa en los espacios deportivos de su competencia, especialmente en los meses previos al verano, cuando el aumento de las temperaturas puede favorecer la aparición de plagas y molestias para los usuarios.