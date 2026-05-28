La reina Sofía consolida su apoyo al Banco de Alimentos que celebra en Castelló su 30 aniversario

La reina Sofía ha consolidado su apoyo este jueves al Banco de Alimentos con su participación en la inauguración del XXIX Congreso Anual de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) que, bajo el lema de Unimos esfuerzos. Trabajamos de manera solidaria por una alimentación digna y contra el desperdicio alimenticio, tiene lugar en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló. Su Majestad ha llegado pasadas las 12.30 horas y ha sido recibida por la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco; la subdelegada del Gobierno, Antonio García Valls; la secretria de Estado de Agricultura, Begoña Carcía; el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; y el máximo responsable de los Bancos de Alimentos a nivel nacional, Pedro Llorca, en la puerta del edificio y en cuyo vestíbulo, la reina emérita, ha podido escuchar la Marxa de la Ciutat interpretada por siete músicos de la Banda Municipal y por su director y a los que la reina ha saludado de forma cariñosa.

Todas las fotografías de la reina Sofía en la inauguración del Congreso Nacional de Bancos de Alimentos en Castelló / Toni Losas / Toni Losas

Tras esta bienvenida y ataviada con traje de chaqueta beige y camisa y zapatos blancos, ha sido recibida entre aplausos en la sala donde ha tenido lugar la inauguración, conducida por el castellonense José Antonio Luque y que ha introducido un vídeo informativo sobre el Banco de Alimentos. Seguidamente ha tomado la palabra la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha dado las gracias a la organización por elegir a Castelló como ciudad donde realizar esta celebración y ha puesto el foco en los más de 7,7 millones de toneladas de alimentos que se tiran cada año, haciendo especial hincapié en que "llegaremos a Marte pero siguen habiendo madres cada día que no saben cómo alimentar a sus hijos". "Tenemos la oportunidad de que la historia recuerde que el cambio empezó en Castellón", ha dicho la primera edila.

La reina con las autoridades asistentes al acto de la inauguración del XXIX Congreso Nacional Fesbal. / Toni Losas

Por su parte, Pedro Llorca, visiblemente emocionado, ha agradecido el apoyo de la reina Sofía y ha alabado el trabajo realizado por Santiago Miralles, presidente del Banco de Alimentos de Castellón. "Gracias por ser solidarios", ha dicho. Hay que recordar que la nueva campaña comienza el 9 de junio. Precisamente Miralles ha agradecido el apoyo de la reina sus asistencia, así como de las autoridades y de los participantes.

Antes de la conclusión de la inauguración, Marc Simón, subdirector general social de la Fundación la Caixa, ha hecho una disertación, destacando que estos bancos solidarios con una iniciativa civil que busca ayudar a quien lo necesita y ofrecen una visión de colaboración. "La Caixa y el Banco de Alimentos contribuimos a hacer una sociedad más justa", ha manifestado Simón, quien también ha recordado que los Bancos de Alimentos son "una luz de esperanza, una realidad y ayudan a muchas personas en nuestro país".

Redacción Mediterráneo

Finalmente, ha sido el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido a la Fesbal por elegir a Castelló y ha destacado que el Banco de Alimentos es una red silenciosa pero imprescindible que acompaña y protege a personas y familias. "Desde la Generalitat Valenciana hemos triplicado la ayuda a estos con 500.000 euros a los tres que hay en laComunitat", ha recordado el president, tras afirmar que han impulsado la ley de voluntariado, la ley de accesibilidad universal y la de perros guía y que la de la Renta Valenciana de Inclusión entrará en vigor en octubre. "La lucha contra la pobreza es una tarea que nos compete a tosos y todo el esfuerzo y colaboración son necesarios para lograr una sociedad más igualitaria e inclusiva", ha concluido.

Al acto también ha asistido el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López, además de la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, y representantes municipales, provinciales y autonómicos.