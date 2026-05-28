La reina Sofía disfruta del Grau de Castelló. Esto es lo que cenó en un conocido restaurante cerca del mar

La reina Sofía también ha disfrutado del Grau durante su estancia en Castelló a dónde se dirigió este miércoles por la noche tras la recepción oficial en el Ayuntamiento de la ciudad en la que fue recibida por la alcaldesa y vitoreada por cientos de castellonenses en la plaza Mayor.

Así, tras esta visita, la comitiva real se dirigió hasta el distrito marítimo para degustar una cena junto a su personal de confianza que la acompaña, alrededor de una docena de personas. Así, antes de las 22.00 horas, la madre de Felipe VI entró en el restaurante la Tasca del Puerto donde fue recibida por su gerente, Nacho Boix.

El menú que degustó la reina Sofía, junto a sus acompañantes, fue sopa de pescado, sashimi de atún rojo, ortigas de mar, espardenyes de la longa de Castellón y una parrillada de pescados de roca de las costas castellonenses. Y, para beber, vino blanco valenciano y agua.

Su Majestad ha quedado encantada con su visita a la capital de la Plana donde ha podido disfrutar de la gastronomía de la tierra que le ha entusiasmado.