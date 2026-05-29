Las 36 horas de la reina Sofía en Castelló

Las 36 horas que la reina Sofía ha estado en Castelló ha dejado huella tanto en la monarca emérita que ha quedado encantada como en el corazón de los castellonenses (vecinos e instituciones) que la han recibido con cariño y los brazos abiertos. Se ha tratado de su cuarta visita a la ciudad.

La reina Sofía arropada por los castellonenses. / ERIK PRADAS PUIG

La reina emérita se hospedó en el hotel Mindoro a su llegada a la capital de la Plana el pasado miércoles y ya en la ciudad pudo degustar, junto a su equipo en su mesa y representantes del Banco de Alimentos, en otra, los productos de la gastronomía local en el restaurante Rústico. Ella optó por un lenguado a la brasa con verduras salteadas al wok y, de postre, mousse de chocolate, y, en el centro de la mesa, quesos de la zona, jamón de cebo al corte, alcachofas de Benicarló, gambas al ajillo o sepia del Grau. Sus acompañantes degustaron paella de Castelló o arroz negro y postres variados.

Con el personal del restaurante Rústico de Castelló. / Mediterráneo

Tras el almuerzo y pasar por el hotel para cambiarse de vestuario que complementó con unos pendientes y un collar de perlas histórico, se dirigió al Banco de Alimentos de Castellón para inaugurar el carro solidario con motivo del 30 aniversarios de esta entidad. Ataviada con una blazer fucsia y camisa, pantalón y zapatos blancos y acompañada por el presidente del Banco de Alimentos de la provincia, Santiago Miralles; el máximo responsable de la entidad a nivel nacional, Pedro Llorca; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la secretaria de Estado de Agricultura y Alimenación, Begoña García; y la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina.

Inauguración del carro solidario del Banco de Alimentos de Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Así conversó con los responsables de la institución y con los voluntarios sobre su día a día y el funcionamiento del Banco de Alimentos, que es el ojito derecho de la monarca emérita y con el que se vuelca sobremanera como ha demostrado en Castelló.

La reina Sofía saluda a los voluntarios del Banco de Alimentos de Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Aclamada por los castellonenses

Al finalizar esta visita, la reina Sofía se dirigió hasta el Ayuntamiento de Castelló donde en la plaza Mayor fue recibida con vítores y aplausos por parte de unos 500 castellonenses que la aclamaron y donde recibió un ramo de flores. Nadie se quería perder una fotografía con ella, que de forma amable, saludó a todos los vecinos acercándose hasta donde ellos estaban.

Firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Entró en el consistorio donde saludó a miembros de la corporación municipal con los que también conversó, se hizo fotografías con asesores, firmó en el libro de honor y recibió, como detalle, una gaiata de cerámica a escala.

La reina Sofía con la corporación municipal. / Mediterráneo

Fotografía que le entregó la Real Cofradía de la Virgen del Lledó a la reina Sofía de cuándo fue nombrada Camarera de Honor, en 1976. / Mediterráneo

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el presidente y la presidenta de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó le entregaron la medalla de plata que lucen los miembros de la junta de gobierno ya que ella fue nombrada camarera de honor en 1976 y en ese momento no pudo tener este emblema. También recibió, ahora que hace 50 años de ese hito, la fotografía de la visita que realizó entonces a la basílica.

Entrega de la gaiata de cerámica a escala. / Mediterráneo

Junto a los presidentes de la Junta de Gobierno de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó, José Manuel Bou e Isabel Benedito. / Mediterráneo

Tras esta visita oficial, la reina Sofía terminó el día cenando en la Tasca del Puerto, en el Grau, junto a su personal de confianza. Así fue recibida por el gerente del restaurante, Nacho Boix, que quedó encantado con la emérita, por su amabilidad y sencillez. Allí, degustó sopa de pescado, sashimi de atún rojo, ortigas de mar, espardenyes de la lonja de Castelló y una parrillada de pescados de roca de las costas castellonenses, todo ello regado con vino blanco valenciano y agua.

El gerente de la Tasca del Puerto, Nacho Boix, con la reina emérita. / Mediterráneo

El jueves, protagonizó la inauguración del XXIX Congreso Anual de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) en el Auditorio. Una cita en la que fue recibida por las máximas autoridades autonómicas con el president, Juanfran Pérez Llorca, al frente, así como locale y provinciales junto al obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López. A la entrada, siete músicos y el director de la Banda Municipal de Castellón interpretaron la Marxa de la Ciutat. Tras el acto protocolario, la reina Sofía participó en el cátering que sirvió de nuevo Rústico donde degustó el arroz del senyoret que el encantó. También se llevó de Castelló una lata de aceite extra de oliva Lágrima de la cooperativa de Viver, detalle del Banco de Alimentos de Castellón y que le dio una "gran alegría".

La reina entra la sala de la inauguración del XXIX Congreso Nacional de Bancos de Alimentos (Fesbal) en el Auditorio. / Toni Losas

La Banda Municipal interpretó la 'Msrxa de la Ciutat' en el vestíbulo del Auditorio. / Toni Losas

La reina Sofía partió de la ciudad a media tarde con la invitación que le hizo la alcaldesa en el corazón y con el convencimiento de volver a Castelló.