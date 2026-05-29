Compromís reclama una pasarela ciclopeatonal para conectar la ciudad con los barrios de montaña de forma segura

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló llevará al próximo pleno una iniciativa para reclamar la construcción de una pasarela ciclopeatonal que conecte la ciudad con los barrios de montaña de Racó de la Torreta, Tossal Gros, Dos Aigües y Penyeta Roja de manera segura.

El portavoz de la formación, Ignasi Garcia, ha explicado que se trata de “una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas de estas urbanizaciones”, ya que actualmente “el acceso no puede hacerse con garantías de seguridad ni para los peatones ni para las bicicletas”.

Garcia ha advertido de que “en muchos tramos prácticamente no existe arcén para caminar o circular en bicicleta y, especialmente durante los meses en los que hay menos horas de luz, el acceso se convierte en un recorrido muy peligroso”.

Por ello, Compromís defiende que esta conexión debe enmarcarse dentro de la estrategia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y de la red de carriles bici para “conectar toda la ciudad y garantizar que los barrios de montaña no queden aislados ni obligados a depender exclusivamente del coche”.

“El modelo urbanístico de Castelló se diseñó pensando prácticamente solo en el vehículo privado motorizado”, ha lamentado Garcia. “La realidad es que, hoy en día, para acceder a los barrios de montaña o al Hospital de la Magdalena, o vas en coche o, si vas caminando o en bicicleta, acabas pasando por en medio de la carretera”.

En este sentido, el portavoz ha defendido que “la ciudadanía debe poder acceder a la montaña de Castelló de una manera segura sin necesidad de coger el coche hasta un punto de salida”. “Es necesario que desde el centro de la ciudad se pueda llegar caminando o en bicicleta a la montaña con seguridad y continuidad”, ha añadido.

Compromís también plantea que esta infraestructura pueda integrarse en una red verde más amplia aprovechando proyectos ya previstos en el planeamiento urbanístico. Garcia ha recordado que “la nueva Vía Verde prevista en el Plan General, que conectará el puerto con la Magdalena y que el Partido Popular votó en contra, podría conectarse con la Cota 100 y con las sendas del Sindicato de Riegos hasta el pantano”.

Según la coalición, esto permitiría “crear una gran red de conexión verde entre la ciudad y los barrios de montaña”, reforzando tanto la movilidad cotidiana como el conocimiento y el acceso al término municipal.

Aun así, Garcia ha remarcado que “la prioridad no es únicamente la parte lúdica o deportiva, sino sobre todo garantizar una movilidad segura y accesible”. “No puede ser que en Castelló todo esté pensado para que tengas que coger el coche sí o sí para salir de la ciudad”, ha concluido.