Apertura
Los detalles de la nueva tasca gastronómica en el centro de Castelló
El establecimiento se suma a la oferta gastronómica de la ciudad
Castelló cuenta desde este jueves con un nuevo establecimiento gastronómico que, con el nombre de Homenaje, ofrece un novedoso concepto contemporáneo y se suma a la oferta de tascas en la capital de la Plana.
Ubicado en la calle Campoamor número 11 y bajo la dirección de Marius Vasian que cuenta como socio con el diseñador castellonense Javier Gimeno, ofrece una carta de productos frescos locales y pone el acento en la gran variedad de gildas (gamba, pulpo, piparra con vermut y anchoa, alcachofa, cenina,....) y de vermuts, además de variados platos con la tosta estrella compuesta por compota de manzana casera, solomillo de vaca rubia gallega y foie fresco. Además, "cada fin de semana haremos un homenaje a un producto", destaca Vasian, quien hace hincapié en que todo el producto con el que trabajan en lo que a pescado y marisco se refiere es del Grau (gamba roja, gamba blanca, calamar, sepia, zamburiña) junto al tomate de Torreblanca, la alcachofa de Benicarló o la carne de una carnicería de la ciudad que cuenta con gran prestigio "y que es vecina nuestra".
El local, con un aforo de 48 personas en el interior, dispone de mesas altas y bajas además de otras cinco en la terraza.
La inauguración del local ha contado con caras conocidas como las de los concejales Sergio Toledo y Alberto Vidal; el edil Cristian Ramírez y su mujer, Montse Gual; Miguel Sánchez, de Comauto; Inma y Tonibel Albert; Vicente Montolío, del consell rector de Festes; el empresario Juan de Dios Pastor y su esposa, Elsa Salines; y Javier Gormaz y Dunia Campos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló
- La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló