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Los detalles de la nueva tasca gastronómica en el centro de Castelló

El establecimiento se suma a la oferta gastronómica de la ciudad

Los detalles de la nueva tasca gastronómica en el centro de Castelló

Los detalles de la nueva tasca gastronómica en el centro de Castelló

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Todos los detalles de la nueva tasca gastronómica en el centro de Castelló / Manolo Nebot / Manolo Nebot

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló cuenta desde este jueves con un nuevo establecimiento gastronómico que, con el nombre de Homenaje, ofrece un novedoso concepto contemporáneo y se suma a la oferta de tascas en la capital de la Plana.

Ubicado en la calle Campoamor número 11 y bajo la dirección de Marius Vasian que cuenta como socio con el diseñador castellonense Javier Gimeno, ofrece una carta de productos frescos locales y pone el acento en la gran variedad de gildas (gamba, pulpo, piparra con vermut y anchoa, alcachofa, cenina,....) y de vermuts, además de variados platos con la tosta estrella compuesta por compota de manzana casera, solomillo de vaca rubia gallega y foie fresco. Además, "cada fin de semana haremos un homenaje a un producto", destaca Vasian, quien hace hincapié en que todo el producto con el que trabajan en lo que a pescado y marisco se refiere es del Grau (gamba roja, gamba blanca, calamar, sepia, zamburiña) junto al tomate de Torreblanca, la alcachofa de Benicarló o la carne de una carnicería de la ciudad que cuenta con gran prestigio "y que es vecina nuestra".

Marius Vasian (izquierda) y Javier Gimeno, en la inauguración de Homenaje.

Marius Vasian (izquierda) y Javier Gimeno, en la inauguración de Homenaje. / Manolo Nebot Rochera

El local, con un aforo de 48 personas en el interior, dispone de mesas altas y bajas además de otras cinco en la terraza.

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La inauguración del local ha contado con caras conocidas como las de los concejales Sergio Toledo y Alberto Vidal; el edil Cristian Ramírez y su mujer, Montse Gual; Miguel Sánchez, de Comauto; Inma y Tonibel Albert; Vicente Montolío, del consell rector de Festes; el empresario Juan de Dios Pastor y su esposa, Elsa Salines; y Javier Gormaz y Dunia Campos.

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