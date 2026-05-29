Los detalles de la nueva tasca gastronómica en el centro de Castelló

Castelló cuenta desde este jueves con un nuevo establecimiento gastronómico que, con el nombre de Homenaje, ofrece un novedoso concepto contemporáneo y se suma a la oferta de tascas en la capital de la Plana.

Ubicado en la calle Campoamor número 11 y bajo la dirección de Marius Vasian que cuenta como socio con el diseñador castellonense Javier Gimeno, ofrece una carta de productos frescos locales y pone el acento en la gran variedad de gildas (gamba, pulpo, piparra con vermut y anchoa, alcachofa, cenina,....) y de vermuts, además de variados platos con la tosta estrella compuesta por compota de manzana casera, solomillo de vaca rubia gallega y foie fresco. Además, "cada fin de semana haremos un homenaje a un producto", destaca Vasian, quien hace hincapié en que todo el producto con el que trabajan en lo que a pescado y marisco se refiere es del Grau (gamba roja, gamba blanca, calamar, sepia, zamburiña) junto al tomate de Torreblanca, la alcachofa de Benicarló o la carne de una carnicería de la ciudad que cuenta con gran prestigio "y que es vecina nuestra".

Marius Vasian (izquierda) y Javier Gimeno, en la inauguración de Homenaje. / Manolo Nebot Rochera

El local, con un aforo de 48 personas en el interior, dispone de mesas altas y bajas además de otras cinco en la terraza.

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La inauguración del local ha contado con caras conocidas como las de los concejales Sergio Toledo y Alberto Vidal; el edil Cristian Ramírez y su mujer, Montse Gual; Miguel Sánchez, de Comauto; Inma y Tonibel Albert; Vicente Montolío, del consell rector de Festes; el empresario Juan de Dios Pastor y su esposa, Elsa Salines; y Javier Gormaz y Dunia Campos.