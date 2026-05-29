Sociedad
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple en Castelló
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada de la delegada del Consell, Susana Fabregat y el concejal de Salud Pública Luciano Ferrer, ha visitado este viernes una de las mesas informativas instaladas por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló (AEMC) en la capital con motivo de la celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Una jornada destinada a informar a la ciudadanía, visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para seguir apoyando a las personas afectadas y sus familias.
Carrasco ha destacado que “desde el Ayuntamiento queremos trasladar todo nuestro apoyo a AEMC y a las personas que conviven con esta enfermedad, así como reconocer la labor imprescindible que realiza la asociación en materia de acompañamiento, rehabilitación, sensibilización y defensa de derechos”.
La esclerosis múltiple afecta a alrededor de 60.000 personas en España y a 2,9 millones en todo el mundo, y suele diagnosticarse entre los 20 y los 40 años. AEMC reivindica este año tres claves para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas: diagnóstico precoz, protección social y financiación estable del movimiento asociativo.
La alcaldesa ha incidido en que “el diagnóstico temprano, la investigación y el apoyo a las asociaciones son fundamentales para avanzar en una mejor atención y en una mayor calidad de vida”. “Castellón está al lado de quienes trabajan cada día para hacer visible esta realidad y para que ninguna persona se sienta sola ante la enfermedad”, ha señalado.
Por su parte, Luciano Ferrer, concejal de Salud Pública, ha señalado que “la esclerosis múltiple es una enfermedad que impacta de forma significativa en la vida de quienes la padecen y de sus familias, por lo que es fundamental visibilizarla, promover el diagnóstico precoz y reforzar el acompañamiento sociosanitario. Seguiremos trabajando, en coordinación con el resto de administraciones y el tejido asociativo, para mejorar la atención, la calidad de vida de los pacientes y la sensibilización social en torno a esta realidad.”
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