Todo lo que tienes que saber sobre el III Festival del Viento de Castelló: socorrismo, línea de autobús, aparcamientos y seguridad

A una semana del comienzo del III Festival del Viento, la Junta Local de Seguridad ha trazado este viernes el dispositivo de vigilancia que estará formado por más de 50 efectivos que velarán por la seguridad de los cientos de asistentes previstos y participantes en las playas del Pinar y el Gurugú y que estarán distribuidos en distintos turnos a lo largo de todo el fin de semana en el distrito marítimo. El dispositivo previsto incluye un servicio específico de vigilancia en la zona de playa mediante la activación de un vehículo tipo buggy para patrullar la arena, con presencia de agentes en horario de mañana y tarde durante todo el fin de semana.

La Junta Local de Seguridad ha tenido lugar este viernes. / Mediterráneo

En materia de tráfico, se desplegará un refuerzo de agentes para regular la circulación y garantizar la movilidad en el entorno del distrito marítimo y entre los puntos estratégicos de control estarán las rotondas del Camino Ratlla Benicàssim con la avenida Ferrandis Salvador y la calle del Mascarat con la avenida Ferrandis Salvador, además de un equipo de agentes motoristas para actuar ante incidencias y facilitar intervenciones rápidas en la zona. De forma complementaria, en caso de que se registre una elevada intensidad de tráfico en la avenida Ferrandis Salvador, el consistorio contempla el Camino del Serradal como vía alternativa para favorecer la fluidez de la circulación y mantener la conectividad del entorno litoral en condiciones óptimas y el Grupo de Seguridad y Respuesta (GIR) marítimo mantendrá presencia permanente durante toda la jornada para garantizar la seguridad en el entorno litoral.

Cometas en el Festival del Viento en fotografía de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Por su parte, el servicio de Atestados realizará controles preventivos de alcoholemia y drogas durante el sábado con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo en los accesos y alrededores del festival y estará habibilitado (empieza el martes y hasta el 30 de septiembre) el Servicio de Salvamento y Socorrismo en Playas en horario de 11:00 a 20:00 horas. El operativo contará con un jefe de playa, un patrón de moto acuática, 15 socorristas, un enfermero, un técnico de emergencias sanitarias, una ambulancia de Soporte Vital Básico, dos motos acuáticas de rescate y un vehículo tipo buggy para desplazamientos rápidos por la arena.

Las instalaciones principales del servicio se distribuyen a lo largo del litoral castellonense e incluyen cuatro postas sanitarias situadas en el paseo marítimo, siete nuevas torres de vigilancia repartidas entre las diferentes playas y habrá ambulancia de Soporte Vital Avanzado durante los días del festival además de los bomberos municipales.

Los castellonenses podrán subir también en globos aeroestáticos durante el festival. / Mediterráneo

¿De dónde salen los autobuses?

Asimismo, se habilitará una línea especial de autobuses lanzadera gratuitos para facilitar los desplazamientos hasta el distrito marítimo que funcionará el sábado desde las 10:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada, con una frecuencia de paso de 30 minutos. Los autobuses partirán desde la plaza Borrull y realizarán una parada intermedia en la zona de Refeyme, frente al Colegio Oficial de Ingenieros en la avenida del Mar, con el objetivo de facilitar el acceso a las personas que estacionen sus vehículos en el parking disuasorio habilitado en este punto. Desde allí, la lanzadera continuará hasta la zona de playa, con parada final junto a Pingüins.

¿Dónde aparcar?

En cuanto a las zonas de aparcamiento, el festival contará con el párking de la avenida Ferrandis Salvador, junto al Aeroclub; el del Centro de Turismo (CdT) del Grau; el del centro deportivo Impala y, como novedad, el parking del Club de Tiro Olímpico San Huberto, todos ellos gratuitos reforzando así la oferta de aparcamiento disponible para asistentes y visitantes.

Finalmente, la alcaldesa Begoña Carrasco ha señalado que Castellón "va a estar preparada ante uno de los grandes acontecimientos del año, una cita que además marca el inicio de la temporada estival en nuestras playas” y el edil de Seguridad, Antonio Ortolá, ha destacado “la importancia del trabajo conjunto y la planificación previa para asegurar que eventos de esta magnitud se desarrollen con todas las garantías".