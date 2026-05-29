Pedro Salero gana la final nacional de MODAVISION 2026 en Castellón y representará a España en la semifinal internacional frente a otros 11 países

La plaza Mayor de Castelló se ha convertido esta tarde en el epicentro de la moda nacional con la celebración de la final nacional de MODAVISION 2026, una cita que ha reunido a decenas de personas en el corazón de la ciudad y que continúa consolidando a Castelló como escenario de grandes eventos vinculados a la creatividad, la cultura y la proyección internacional.

La gran protagonista de la noche ha sido la final nacional del certamen, en la que ocho diseñadores españoles han presentado sus propuestas sobre la pasarela instalada en plena plaza Mayor con el objetivo de convertirse en el representante oficial de España en la semifinal internacional de MODAVISION 2026.

Pedro Salero representará a España

Finalmente, Pedro Salero se ha alzado con la victoria tras conquistar al jurado con su propuesta creativa y será el encargado de representar mañana a España frente a diseñadores procedentes de Indonesia, El Salvador, Perú, Marruecos, Argentina, Rumanía, India, Chile, Ucrania, Hungría y Suiza.

El desfile ha vuelto a convertir el centro de Castelló en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes de la moda, en una jornada marcada por la creatividad, el intercambio cultural y la participación ciudadana. El ambiente generado en la plaza Mayor ha reforzado la apuesta de la ciudad por acercar este tipo de iniciativas al espacio público y proyectar una imagen moderna y dinámica de Castelló.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado “la gran acogida que está teniendo MODAVISION y la capacidad de Castelló para acoger eventos que generan actividad, atraen visitantes y sitúan a la ciudad en el foco internacional”. Vidal ha subrayado además que “este tipo de iniciativas permiten dinamizar el centro urbano y seguir vinculando la imagen de Castellón a la creatividad, la cultura y el talento”.

Modelos desfilando en la Plaza Mayor de Castelló durante la final nacional de MODAVISION 2026, ante la mirada del público asistente. / Mediterráneo

Desfile de la colección primavera verano del comercio local

La jornada ha contado también con una destacada participación del comercio local. Un total de 11 establecimientos de Castellón adheridos a la iniciativa han mostrado sobre la pasarela las nuevas tendencias y propuestas de sus colecciones primavera-verano, convirtiendo la plaza Mayor en un gran escaparate al aire libre para dar visibilidad al tejido comercial de la ciudad.

Los comercios participantes han sido Nadiah Ceremonias, L’Espill de la Novia, Charo’s, Novo, Enclave, Bonita, Gnomo, Rosa Alegre, Wendy Ruiz, Corseteria Maruja y Corsetería Fabregat.

Los asistentes han podido descubrir diferentes estilos y propuestas de moda que reflejan la variedad, calidad y personalidad del comercio castellonense, en una acción que ha servido además para acercar la oferta local a vecinos y visitantes en un entorno dinámico y abierto.

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La programación de MODAVISION 2026 continuará mañana, 30 de mayo, con la celebración de la semifinal internacional en el Salón Presidencial de la Diputación Provincial de Castellón, una de las citas más esperadas del certamen y en la que representantes de 12 países competirán en un formato que combina creatividad, intercambio cultural y retransmisión global en directo.