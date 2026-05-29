La playa del Serradal de Castelló ya luce su bandera azul después de seis años sin ella

La playa del Serradal ya cuenta de nuevo, y tras seis años desde que la perdiera, con la bandera azul que la acredita y certifica la calidad de sus aguas y servicios y que completa las banderas azules del Pinar y el Gurugú. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, han izado este viernes el emblema junto al director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco; el director territorial de Turismo, Vicente Navarro, además del presidente de la Asociación de Empresarios y Entidades Deportivas playas de Castellón (Adepla), Enrico Grossi.

Carrasco junto a Miralles, representantes autonómicos, de ADEPLA y el Patronato Municipal de Turismo de Castelló. / Mediterráneo

La alcaldesa ha destacado que “recuperar esta bandera ha sido una prioridad para el gobierno municipal y esta es la recompensa a mucho trabajo desde las distintas concejalías de turismo y urbanismo e infraestructuras con los fantásticos técnicos municipales y sirve para relanzar las playas y el conjunto del turismo en la ciudad de Castellón". Carrasco ha recordado la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador y la instalación de nuevo mobiliario, así como la importancia de la colaboración público–privada, de la mano de asociaciones como Adepla. “Porque nuestras playas unen ocio, oferta de bares, restaurantes y chiringuitos; deportes náuticos o en la arena, con competiciones durante todo el año, o naturaleza y el valor ecológico que encontramos en lugares como es esta playa del Serradal y sus dunas”, ha dicho.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha puesto en valor la recuperación de este reconocimiento en el Serradal que refuerza "la imagen de la ciudad como un destino cuidado, de calidad y preparado para acoger tanto a residentes como a visitantes”.

La concejala ha recordado también que “además del distintivo de las banderas azules, nuestras playas cuentan con otras certificaciones de calidad como son: la Q de calidad turística; S de Sostenibilidad Turística; EMAS; Ecoplayas; Sendero Azul; Centro Azul; Playas Accesible y el de Playa sin Humos, este último para la playa del Serradal.