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Sindicato y Ayuntamiento

Polémica por la vigilancia en los centros sociales de Castelló

El contrato de este servicio para espacios municipales entrará en vigor en los locales que lo han solicitado a partir del 15 de julio

El edificio de Borrull albergará los servicios sociales municipales y autonómicos y contará con vigilancia.

El edificio de Borrull albergará los servicios sociales municipales y autonómicos y contará con vigilancia. / Manolo Nebot Rochera

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El contrato del servicio de vigilancia en los espacios municipales de servicios sociales que lo han solicitado entrará en vigor a partir del 15 julio, según han afirmado fuentes municipales después de que el sindicato STA-Intersindical haya anunciado que inicia una campaña de concentraciones semanales indefinidad a las puertas de estos locales para exigir la presnecia inmediata de personas de vigilancia o de la Policía Local en segunda actividad, así como la creación de un protocolo real contra las agresiones.

Según denuncia el sindicato, existe desprotección de la plantilla ante situaciones de riesto laboral grave por la "falta de seguridad en los centros".

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En este sentido, desde el consistorio de la capital de la Plana han insistido en que las dependencias de servicios sociales del centro y en el centro Urban ya tienen servicios de seguridad y también se pondrá en el edificio de Borrull ya que este albergará servicios sociales municipales y autonómicos.

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