El PSPV pulsa la opinión vecinal en los barrios de Castelló y denuncia el "abandono" de Begoña Carrasco

El Partido Socialista de Castelló ha puesto en marcha una campaña de proximidad por los barrios de la ciudad con el objetivo de “estar donde están los vecinos y vecinas, escucharles en primera persona y devolver la política municipal a la calle”. La iniciativa, iniciada en mayo y que continuará durante junio, pretende reforzar la presencia del Partido Socialista en todos los distritos de la ciudad y recoger directamente las preocupaciones, necesidades y propuestas de la ciudadanía.

Un momento de la campaña en los barrios. / Mediterráneo

Durante estas acciones de calle, representantes del grupo municipal socialista y de la agrupación local, con la portavoz municipal, Patricia Puerta, y el secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, a la cabeza, conversan con vecinos y vecinas sobre cuestiones que afectan a su día a día y les invitan a participar en una pequeña encuesta sobre asuntos clave para la ciudad, como el acceso a la vivienda, la situación de la sanidad pública, el impacto del basurazo impuesto por el gobierno de Begoña Carrasco, el estado de sus barrios y las mejoras que consideran prioritarias.

“Queremos que la gente nos vea y pueda hablar con nosotros cara a cara. La política útil se hace escuchando, no encerrándose en un despacho ni gobernando solo para el escaparate del centro”, ha señalado Rafa Simó. Para el secretario general local del PSPV-PSOE, “es fundamental conocer de primera mano qué preocupa realmente a la ciudadanía, qué necesidades siguen sin atenderse y qué soluciones plantean quienes viven cada día la realidad de nuestros barrios”.

Patricia Puerta toma nota de las peticiones de una vecina. / Mediterráneo

La portavoz socialista, por su parte, ha criticado la gestión del gobierno municipal de PP y Vox, al considerar que “Begoña Carrasco vive obsesionada con el centro de la ciudad mientras da la espalda a muchos barrios que acumulan problemas de limpieza, mantenimiento, movilidad, servicios o falta de inversiones”.

“Hay un Castelló que no sale en las fotos del gobierno municipal. Un Castelló de barrios que reclaman atención, más servicios, mejores condiciones de vida y un ayuntamiento que esté presente también fuera del centro”, ha añadido Puerta.

Esta campaña tendrá continuidad porque su objetivo es “mantener un contacto permanente con la ciudadanía, construir propuestas desde la escucha activa y defender un modelo de ciudad que no deje a ningún barrio atrás”, señalan los representantes socialistas.