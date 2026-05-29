El restaurante en el que la reina Sofía puso el broche de oro a su visita en Castellón: "No sabíamos quién era hasta media hora antes"
Del carpaccio de pez espada al postre sin canela: descubrimos los platos con los que Alessandro Maino conquistó a la emérita
La reina doña Sofía puso este jueves el broche final a su visita institucional de dos días a la provincia de Castellón con una parada muy especial en uno de los restaurantes más reconocidos de la gastronomía castellonense. Su Majestad eligió para comer el restaurante del chef italiano Alessandro Maino, un establecimiento de alta cocina recomendado por la Guía Michelín y galardonado con diversos premios desde su apertura en 2021.
La visita de la reina fue recibida con enorme sorpresa por el equipo del restaurante, que desconocía por completo la identidad de la reserva hasta apenas media hora antes del servicio. “Ha sido una visita muy agradable y totalmente inesperada. Hasta poco antes de la comida no supimos que la reserva correspondía a Su Majestad y a su equipo”, explicaba emocionada Nadia Solsona, responsable del local y esposa del chef Alessandro Maino.
Según relató Solsona, doña Sofía se mostró cercana, amable y muy interesada en todo momento por la gastronomía y los productos de la provincia. “Ha sido súper amable, simpática y muy graciosa. Además, transmitía una gran vitalidad pese a su edad”, comentó. Durante la comida, la reina conversó con el equipo sobre la cocina mediterránea, los productos de temporada y la tradición culinaria de Castellón, una tierra de la que aseguró haberse llevado una magnífica impresión.
El menú elegido por la reina tuvo como protagonista al pescado y los sabores delicados del Mediterráneo. Entre los platos seleccionados destacaron el carpaccio de pez espada, las alcachofas confitadas y un rodaballo aromatizado con romero de Villahermosa del Río, uno de los productos más representativos del interior castellonense. El almuerzo concluyó con un postre compuesto por pain perdu —una reinterpretación de la torrija tradicional con pan brioche y sin canela— y un suflé de chocolate 70%.
La presencia de doña Sofía supuso un momento muy especial para el restaurante y para todo su equipo. “Para mí, que soy monárquica, ha sido el mayor honor posible recibir a la reina en nuestro restaurante”, confesó Nadia Solsona, todavía emocionada por una visita que difícilmente olvidarán.
La elección del establecimiento por parte de Su Majestad vuelve a situar a Castellón y a su creciente oferta gastronómica en el foco nacional, consolidando el prestigio de una cocina que combina tradición, producto local e innovación culinaria.
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