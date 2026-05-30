La bendición de María Cristina, el gran «pantano monstruo»

Menos de un año después de estallar la tercera Guerra Carlista, el 1 de marzo de 1873, la Diputación Provincial -competente en la época en materia de aguas- concedía a Antonio Barrachina y Fabra el permiso para construir un pantano de diez metros de altura en la rambla de la Viuda, en el punto conocido como Tossal del Morral. El propósito del ingeniero valenciano era destinarlo al riego, el abastecimiento de la ciudad de Castellón y de su estación del ferrocarril, en servicio desde 1862. Fue la respuesta administrativa a la memoria presentada por Barrachina un año antes, el 27 de febrero de 1872. Y sería el primer paso, decisivo, para lo que décadas después será el embalse de María Cristina. Para hacer uso de la nueva concesión, se constituyó el 22 de diciembre de hace 153 años la sociedad Fomento Agrícola Castellonense -hoy Facsa- con los siguientes fundadores: Marcelino Yagüe, Carlos María García, Francisco Asensi, Joaquín Márquez, Juan Bautista Villarroig, Francisco Renau y el propio Barrachina. En el primer Consejo de Administración de la Sociedad Anónima, el presidente sería Villarroig. Entre los vocales se encontraban nombres ilustres como el de Juan Antonio Balbás, bibliotecario y cronista de Castellón, o el futuro alcalde Odilón Gironés.

Según José Ribelles Comín, Barrachina hubo de luchar «contra la ignorancia de unos y la mala fe e indolencia de los otros» hasta probar el éxito de su empresa: «habiéndose improvisado una fuente en la plaza del Rey don Jaime para probar la presión del agua, elevóse esta a una considerable altura en medio de la estúpida incredulidad y asombro de la gente, simulando el genio de su autor elevándose en medio de la espectación de todo un pueblo». El maestro de obras «no era de los que se duermen sobre los laureles conquistados», por lo que unos años después, «en la soledad de su estudio traza sobre el papel tela el grandioso proyecto del pantano de María Cristina, que ha de convertir a esta comarca en una de las más ricas y florecientes de España», siendo capaz de regar 4.500 hectáreas. En definitiva, un proyecto «bienhechor» capaz de «quintuplicar la riqueza agrícola e industrial de esta ciudad».

Portada de 'Heraldo de Castellón' del sábado 30 de mayo de 1925. / Archivo Municipal de Castellón

La primera piedra, en 1900

Aunque Barrachina no llegará a verlo -fallecería el 20 de febrero de 1900-, el 2 de julio de ese mismo año una Real Orden valida el proyecto, que llevaría la firma de su hijo, el abogado Carlos Barrachina Casaní, y de los ingenieros Joan Guinjoan y Joaquín Ríos. El jueves 10 de enero del año siguiente, Heraldo de Castellón daba cuenta de la noticia producida la víspera: el replanteo e inicio de las obras del embalse. «Ayer inauguráronse las obras para la construcción del llamado pantano monstruo de Barrachina, en el cual tantas y tan legítimas esperanzas tiene puestas esta población», reza el diario. Según éste, las autoridades e invitados al acto fueron inmortalizados por «el inteligente fotógrafo D. Germán Colón» Ríos, abuelo del lingüista Germà Colón Doménech, que 113 años después sería nombrado Hijo Predilecto de Castellón.

Al proyecto aún le quedaba un largo camino por delante. El entusiasmo inicial no se traduciría en el impulso que precisaban los trabajos. Y así, el 11 de abril de 1905, según Comín, se traspasa la concesión a la Sociedad General de Riegos de Barcelona, que introducirá reformas en el proyecto primitivo, reiniciando las obras en julio de ese mismo año. Luego, en 1913, el ingeniero Manuel Morales redactaría otro proyecto. El Estado contribuiría a la ejecución de las obras con un 30% del presupuesto.

Noticia publicada el sábado 30 de mayo de 1925 por 'La Provincia Nueva'. / Archivo Municipal de Castellón

Por fin, superándose todos los obstáculos, el sábado 30 de mayo de 1925 llegaría el ansiado día de la inauguración del pantano, aunque éste había entrado en servicio meses antes. Con tal motivo, visitaba la provincia Miguel Primo de Rivera, dictador o “presidente del Directorio Militar” como lo presentaría Heraldo en su portada. El periódico describiría así la escena que se encontrarán las autoridades, con el alcalde Salvador Guinot y el obispo auxiliar de Tortosa, Félix Bilbao: «los alrededores del pantano ofrecen el pintoresco aspecto de nuestro Ermitorio de la Magdalena el día de Romeria, viéndose numerosas familias que desde diferentes puntos se han trasladado allí en carros, reunidos bajo los copudos algarrobos cuyas sombras les resguardan del sol. Al final de la colosal presa, en un montículo denominado El Tossal, esperan el Ayuntamiento de Alcora con la banda de música de aquel pueblo y gran parte del vecindario». Llegado el momento más esperado, el obispo «después de las preces de ritual se asoma a la balconada recayente al embalse grande y bendice las obras. El momento es de gran emoción y al terminar prorrumpe el gentío allí estacionado en vivas y aplausos. Eran las doce y 15 minutos».

En la extensa crónica del periódico de José Castelló y Tárrega se recogerán los distintos momentos de la jornada, entre los cuales se destacan los vítores que dedicaría a la reina María Cristina, al acabar el acto inaugural, «el joven escritor valencianista Pepe Pascual Tirado» (futuro autor de Tombatossals), a quien Primo de Rivera respondería: «sí, brindemos por esa reina vieja y buena que tanto cariño ha puesto en esta obra». Junto a la caseta del pantano, el Hotel Suizo sirvió «un lunch compuesto de empanadas de langostino, pasteles de langosta, dulces, champagne, licores y habanos». Después, la comitiva se desplazó a una misa de campaña en el parque Ribalta y que incluiría la solemne bendición de la bandera del Somatén, la milicia establecida por la Dictadura, ante 1.200 de sus miembros, «de los cuales 400 y pico eran de Burriana». Y aún quedaban emociones en una jornada histórica para la comarca. En su discurso en el propio parque, Primo de Rivera invitaba a «luchar como se ha hecho ahora con ese pantano que acabamos de inaugurar, deteniendo el agua y convirtiendo en un vergel todo aquello que antes era árido».

Portada de 'La Provincia Nueva' correspondiente al sábado 30 de mayo de 1925. / Mediterráneo

Banquete en el cuartel

A las dos de la tarde llegarían las autoridades al Cuartel de San Francisco -en la actual plaza Botánico Calduch- donde tendría lugar un banquete para 400 comensales. El alcalde Guinot le entregaba al dictador «un mensaje que firman periodistas y escritores de la localidad» pidiendo clemencia para un «desdichado carabinero», al parecer condenado. Por su parte en su discurso en el momento de los brindis, Primo de Rivera elogiaría a Castellón subrayando que «los pueblos que tan preferente y cuidadosamente atienden a sus riegos son los más cultos», añadiendo que era aconsejable «un respeto al agua tan grande como a la mujer ajena».

Tras pasar por el Gobierno Civil, el presidente del Directorio Militar aún tendría tiempo de asistir al canto de la Salve en el Santuario de Lledó, «elogiando la amplitud y la alegría de la ermita» tras ser recibido por el prior Manuel Pascual. De allí volvería el dictador al lugar donde había iniciado su visita, el Puerto de Castellón, donde embarcaría en el buque Méndez Núñez. Castellón, concluía la larga crónica de Heraldo, «ha dado un testimonio de cultura y este es nuestro mayor orgullo en este día».

Por su parte, La Provincia Nueva subrayaría en sus páginas, además del acto inaugural en sí, «lo que es y significa esta obra» para la provincia: «la presa tiene 322 metros de longitud en su coronación, siendo su altura de 38 sobre la zarpa de cimientos profundizados a 22 metros». Con estas características, «el beneficio que con esta mejora obtiene nuestro pueblo es evidente, sin necesidad de demostraciones concienzudas». Y es que «el objeto principal del pantano es el riego de tierras dedicadas al cultivo del naranjo».

En el último siglo, María Cristina ha sido clave para la agricultura de la Plana y en distintos momentos, las lluvias han desbordado su capacidad, sembrando gran inquietud. La primera vez, en 1920, antes de acabar las obras. Después, en 1962 y 2000. En otras ocasiones, se han rozado situaciones similares. Pero las vicisitudes vividas en días así ya darían para otra historia.

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