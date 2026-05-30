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Carrasco ensalza la labor del movimiento asociativo en el Encuentro Vecinal que ha reunido a más de 600 personas en el recinto ferial

La jornada ha reunido a asociaciones vecinales, entidades sociales y Casas Regionales

La alcaldesa en el encuentro vecinal de este sábado.

La alcaldesa en el encuentro vecinal de este sábado. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme) ha acogido este sábado una nueva edición del Encuentro Vecinal, una cita que ha reunido a más de 600 personas y que ha vuelto a poner en valor el papel de las asociaciones vecinales en la vida social de Castellón.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por el concejal de Barrios y Participación Ciudadana, Paco Cabañero, el concejal de Relaciones Institucionales, Vicent Sales, y la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, ha participado también en una jornada marcada por la convivencia, la participación y el buen ambiente.

Carrasco ha destacado que “las asociaciones vecinales son una pieza clave para escuchar mejor a los barrios y construir una ciudad más cercana, participativa y cohesionada”. La alcaldesa ha subrayado que “Castellón se hace más fuerte cuando sus vecinos se implican, participan y trabajan juntos por mejorar su entorno. Los vecinos y vecinas son quienes marcan la gestión del gobierno, a través de los Presupuestos Participativos, los Consejos y las Juntas de distrito, juntos trabajamos por un Castellón mejor”.

Apuesta por la escucha activa

La alcaldesa de Castellón también ha querido subrayar “la apuesta de tener a la escucha activa, el diálogo y la participación ciudadana como pilares fundamentales en la acción de Gobierno municipal, trabajando a diario por un Castellón de todos y para todos”.

Como principal novedad en la edición de este año, el encuentro se ha celebrado en el recinto de ferias y mercados (Refeyme). Un espacio más amplio y funcional que ha permitido acoger la elevada participación de entidades y vecinos. Además, esta edición ha incorporado por primera vez a las Casas Regionales, que han enriquecido la jornada con su aportación cultural y han reforzado los lazos de convivencia entre colectivos.

Durante el encuentro, las entidades participantes han contado con mesas informativas y se han desarrollado actuaciones de canto, bailes regionales, bailes latinos, bailes de salón, tango, zumba, sevillanas, dolçaina i tabal, jotas y coros, con la participación de diferentes asociaciones y colectivos.

La jornada ha finalizado con una comida de hermandad, consolidando el Encuentro Vecinal como un espacio de unión, reconocimiento y participación ciudadana.

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Carrasco ha puesto en valor “la labor altruista de quienes, desde cada asociación, dedican tiempo, esfuerzo e ilusión a mejorar sus barrios”. “Desde el Ayuntamiento vamos a seguir caminando de la mano del tejido vecinal, porque escuchar a los barrios es la mejor forma de hacer una ciudad más viva y pensada para las personas”, ha concluido.

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