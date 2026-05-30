El nuevo "cepillo digital" llega a las iglesias de Castelló: Ya se aceptan donativos con datáfono

Cada vez es menos habitual llevar monedas o billetes encima y las iglesias de Castelló también empiezan a adaptarse a ese cambio. Varias parroquias de la ciudad han incorporado datáfonos y sistemas de pago digital para facilitar las donaciones.

El encendido de velas es uno de los métodos con los que las iglesias recaudan dinero además de con el tradicional cepillo. Estos espacios en las iglesias suelen colocarse en espacios específicos preparados para ello, normalmente llamados lampadarios o zonas de ofrendas. Suelen estar en capillas laterales, cerca del altar o en espacios de oración más tranquilos. En muchas iglesias todavía se usan lampadarios con velas reales, aunque cada vez es más frecuente encontrar versiones eléctricas o electrónicas por seguridad y mantenimiento.

Recaudación

En la concatedral de Santa María de Castelló, ubicada en el centro de la ciudad, desde hace dos semanas ya se puede ver el datáfono como método de pago para la recaudación en los lampadarios. Anteriormente y como iniciativa propia de la parroquia, implementaron el pago mediante Bizum y página web. Según indica Joaquín Muñoz, sacerdote de la parroquia, el datáfono se ha incluido para «facilitar las donaciones a los fieles que concurran a la concatedral». Mediante la página web se pueden efectuar donativos de manera anual, trimestral, mensual o puntual. Habitualmente esta práctica siempre ha sido efectuada mediante el pago en efectivo, concretamente, en monedas, dejando un donativo en los lampadarios.

La concatedral se ha sumado a la lista de iglesias de la ciudad de Castelló que ya cuentan con métodos de pago novedosos. En la Basílica de la Virgen del Lledó se incorporó hace pocos años un limosnero electrónico y cuenta tanto con el mecanismo tradicional de donativo en efectivo como con el mecanismo electrónico para pago con tarjeta o contactless mediante el teléfono móvil o el reloj inteligente. Un sistema que ya se utiliza en otras ciudades españolas y que empieza a extenderse también en la ciudad de Castelló.

Era digital

Aunque esto no supone una sustitución inmediata del efectivo, sino un proceso gradual en el que ambos modelos convivirán mientras los feligreses se adaptan a las nuevas formas de pago.

La presencia de nuevos métodos de pago en iglesias refleja una transformación que ya afecta a numerosos ámbitos de la vida diaria, desde pequeños comercios hasta asociaciones, entidades culturales o celebraciones populares.Este tipo de iniciativas conecta especialmente con hábitos más extendidos entre los usuarios de tecnologías móviles, cada vez más presentes en la vida cotidiana.

Pago por página web

Desde la página donoamiiglesia.es pueden realizarse donativos a las siguientes 17 parroquias de Castelló: Concatedral de Santa María, parroquia de El Salvador, parroquia de La Sagrada Familia, parroquia de la Santísima Trinidad, parroquia de Nuestra Señora de La Esperanza, parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, parroquia de Nuestra Señora del Carmen, parroquia de San Cristóbal, parroquia de San Francisco de Asís, parroquia de San José Obrero, parroquia de San Juan Bautista del Pueblo Seco, parroquia de San Miguel Arcángel, parroquia de San Vicente Ferrer, parroquia de Santa Joaquína de Vedruna, parroquia de Santa María de La Asunción, parroquia de Santo Tomás de Villanueva, parroquia de San Pedro Apóstol.