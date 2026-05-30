Compromís denuncia "los incumplimientos" de la alcaldesa de Castelló en sus tres años de mandato

A falta de un año para las próximas elecciones municipales, el grupo de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha hecho su balance de los tres años de mandato de la alcaldesa, Begoña Carrasco (PP). El portavoz de la formación valencianista, Ignasi Garcia, afirma que este periodo ha estado marcado "por las mentiras, los incumplimientos y la falta de proyecto para la ciudad".

El representante de Compromís afirma que, frente a un gobierno de la señora Carrasco plagado de promesas incumplidas, Castelló necesita volver a tener un proyecto de futuro que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas".

Promesas incumplidas

Garcia ha recordado que la alcaldesa "anunció que se bajaría el sueldo y no lo hizo", así como otros compromisos que han quedado en papel mojado. "Firmó acuerdos para controlar las viviendas turísticas y no ha hecho nada. Prometió más espacios de estudio y bibliotecas abiertas en época de exámenes y no lo ha cumplido. Aseguró que dialogaría con todos los grupos políticos para los cambios de nombres de calles y tampoco lo ha hecho. Ha convertido la confrontación y la propaganda en su forma de gobernar", ha afirmado.

Según Compromís, durante estos tres años el gobierno municipal "ha vivido mirando por el retrovisor, intentando buscar excusas y culpables, en lugar de asumir sus responsabilidades y trabajar para resolver los problemas de la ciudadanía".

Proyecto de futuro

Ante esta situación, Garcia ha reivindicado que Compromís "tiene propuestas y proyectos concretos para el Castelló de los próximos años". Entre ellos, ha destacado la recuperación de los centros juveniles que el Partido Popular ha cerrado, el impulso de un transporte público más ambicioso y útil para los barrios, la movilización de la vivienda vacía para facilitar el acceso a una vivienda digna y la apuesta por una fiscalidad que incentive el uso residencial de los inmuebles y frene la especulación.

Además, el portavoz ha defendido la necesidad de reforzar las inversiones en centros educativos y desbloquear las reformas que continúan paralizadas, así como impulsar una estrategia de desarrollo económico basada en la economía circular, las energías renovables y la recuperación del sector agrario local.

Vivienda y juventud

"Necesitamos una ciudad que apueste por la juventud, que dé oportunidades a quienes quieren vivir y trabajar en Castelló, que recupere nuestro sector primario y avance hacia la soberanía alimentaria, que impulse las energías renovables y que entienda que la vivienda es un derecho y no un negocio especulativo", ha defendido Garcia.

Finalmente, el portavoz de Compromís ha asegurado que "cuando falta un año para las elecciones, la ciudadanía ya ha podido comprobar la diferencia entre los titulares y las promesas de Carrasco y la realidad de su gestión". "Castelló merece un gobierno que cumpla su palabra, que dialogue y que tenga un proyecto de futuro. Ese es el compromiso que nosotros asumimos con la ciudad", ha concluido.