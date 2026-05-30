El concejal socialista de Castelló José Luis López y Pablo Andrés se casan en una emotiva y alegre boda

El concejal socialista del Ayuntamiento de Castelló José Luis López se ha casado este sábado con Pablo Andrés, su pareja desde marzo de 2008, en el transcurso de una ceremonia que ha tenido lugar en la Masía Les Casotes.

Pasaban algunos minutos de las 12.30 horas, cuando los contrayentes, visiblemente emocionados, se han dado el sí quiero en presencia de las encargadas de conducir la ceremonia civil, la hermana y la prima del edil del PSOE, y junto a los 185 invitados que han acompañado a la pareja en este día tan importante en sus vidas. Entre estos se encontraban los compañeros de López del grupo municipal del PSOE en el consistorio, así como miembros del partido, amigos y familiares que han arropado a José Luis y a Pablo con felicitaciones, besos y aplausos.

Alegría y orgullo de los novios en este día tan especial. / Frank Palace

Si bien ha sido este viernes cuando ha tenido lugar la unión en el consistorio y que ha presidido la portavoz municipal socialista, Patricia Puerta, ha sido este sábado cuando lo han festejado con sus seres queridos.

Al cóctel en los jardines del recinto, con música y flores, ha proseguido un almuerzo y una fiesta con un grupo de música y un dj.

Un excepcional entorno acogió la boda. / Frank Palace

Tras la celebración la pareja disfrutará de su esperada luna de miel.

Enhorabuena a José Luis y Pablo y que sean muy felices en este nuevo camino que inician juntos.