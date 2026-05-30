Ceremonia
El concejal socialista de Castelló José Luis López y Pablo Andrés se casan en una emotiva y alegre boda
El enlace, en el que los contrayentes se han mostrado muy emocionados, ha tenido lugar este sábado en la Masía Les Casotes
El concejal socialista del Ayuntamiento de Castelló José Luis López se ha casado este sábado con Pablo Andrés, su pareja desde marzo de 2008, en el transcurso de una ceremonia que ha tenido lugar en la Masía Les Casotes.
Pasaban algunos minutos de las 12.30 horas, cuando los contrayentes, visiblemente emocionados, se han dado el sí quiero en presencia de las encargadas de conducir la ceremonia civil, la hermana y la prima del edil del PSOE, y junto a los 185 invitados que han acompañado a la pareja en este día tan importante en sus vidas. Entre estos se encontraban los compañeros de López del grupo municipal del PSOE en el consistorio, así como miembros del partido, amigos y familiares que han arropado a José Luis y a Pablo con felicitaciones, besos y aplausos.
Si bien ha sido este viernes cuando ha tenido lugar la unión en el consistorio y que ha presidido la portavoz municipal socialista, Patricia Puerta, ha sido este sábado cuando lo han festejado con sus seres queridos.
Al cóctel en los jardines del recinto, con música y flores, ha proseguido un almuerzo y una fiesta con un grupo de música y un dj.
Tras la celebración la pareja disfrutará de su esperada luna de miel.
Enhorabuena a José Luis y Pablo y que sean muy felices en este nuevo camino que inician juntos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló
- La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló