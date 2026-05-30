El pipicán que nadie quiere en Castelló. La cuarta ubicación de la zona para mascotas de Censal

El pipicán de la calle Río Llobregat, en el PAU Censal, que tiene que cerrar ante el inminente comienzo de las obras de VPP ha vuelto a cambiar de ubicación apenas un mes después de que el Ayuntamiento de Castelló hubiera encontrado una nueva ubicación. El motivo de esta variación radica en que el terreno elegido se encontraba justo al lado y demasiado cerca de la comisaría de la Policía Nacional, lo que ha motivado que, por motivos de seguridad, haya tenido que ser desplazado al solar de al lado, más alejado de las dependencias policiales ya que estas no cuentan con ningún edificio ni servicio en un radio determinado de acción como suele ocurrir con este tipo de edificios.

Así, el Ayuntamiento ha tenido que retirar las vallas de este terreno verde, devolverle su imagen anterior y colocar las estructuras en otro, de las mismas características pero con un mayor número de montículos, junto al Palau de la Festa y más alejado de la comisaría, al lado de la ronda de circunvalación. También contará con bancos y fuentes además de todo tipo de servicios para el esparcimiento de las mascotas tal y como ocurre en otros pipicanes de la ciudad.

Hay que recordar que esta es la cuarta ubicación que el consistorio ofrece para esta zona de esparcimiento canina. Primero en la calle Río Llobregat, una segunda junto a los colegios Censal y Carles Salvador y cuya idea tuvo que desechar por la oposición radical de la comunidad educativa ya que también estaba justo al lado, la tercera al lado de la comisaría y ahora, esta cuarta, en las inmediaciones del Palau de la Festa. Además, hace una decena de años también estuvo ubicado en el centro del parque de la calle Río Ter y es uno de los pipicanes con los que cuenta la ciudad que ha causado mayor polémica desde que se decidiera su traslado debido a las viviendas de nueva construcción.