Apuesta por el talento
Castelló lleva su servicio gratuito de locales de ensayo para jóvenes al XVIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras
La Concejalía de Juventud presenta en Granollers su iniciativa, como buenas prácticas, dentro del eje de promoción de la cultura, la ciencia y el pensamiento crítico
El Ayuntamiento de Castelló, a través de la Concejalía de Juventud, ha participado en el XVIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, celebrado del 26 al 29 de mayo en Granollers. Y lo ha hecho con la presentación del servicio Tetuán XIV Music Boxes, una iniciativa municipal que impulsa el talento joven en la ciudad.
El congreso, bajo el lema “Educación y cultura en la ciudad: comunidad, sentido crítico y creatividad”, ha reunido a representantes de ciudades que forman parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), de la que Castellón también forma parte. Un foro entendido como un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas en torno a la educación, la cultura y la construcción de ciudadanía crítica e inclusiva.
La concejala de Juventud, Ester Giner, ha explicado que desde la concejalía se ha presentado el servicio Locales de Ensayo Tetuán XIV Music Boxes, dentro del eje de ponencias “promoción de la cultura, la ciencia y el pensamiento crítico”, “Una exposición llevada a cabo por nuestros técnicos de juventud que compartido escenario con proyectos de ciudades como Montevideo, L’Hospitalet de Llobregat, São Paulo o Málaga”, ha señalado.
Ester Giner destaca que “este congreso nos ha permitido poner en valor todo el trabajo que se está haciendo desde el área de Juventud para impulsar el talento joven, atender sus inquietudes y ofrecerles espacios reales donde puedan desarrollar sus proyectos”.
¿Cómo es este servicio gratuito para jóvenes artistas?
Tetuán XIV Music Boxes son locales de ensayo gratuitos, previa reserva, situados en el antiguo cuartel Tetuán XIV.
- El servicio cuenta con cinco salas de distintos tamaños, equipadas para que jóvenes de entre 12 y 30 años puedan ensayar, tocar sus propios instrumentos o utilizar parte del material disponible.
- Cada sala dispone de batería completa, mesa de mezclas de 12 canales, tres micrófonos con pie, dos bafles autoamplificados y mobiliario para equipos. Además, el servicio apoya a jóvenes artistas locales mediante la grabación de maquetas, talleres, charlas, conciertos y actuaciones en diferentes espacios de la ciudad.
Giner ha subrayado que “los jóvenes nos preocupan y nos ocupan, porque son una parte fundamental de Castellón y porque una ciudad educadora también debe ser una ciudad que escucha, acompaña y abre oportunidades a su juventud”.
Más de 1.200 reservas en 2025
Durante 2025, los Tetuán XIV Music Boxes registraron 1.233 reservas, 3.219 horas de ocupación, 486 personas usuarias, 72 nuevas inscripciones, 8 conciertos y festivales y 3 grabaciones de maquetas.
La edil ha señalado que “estos datos demuestran que cuando se ofrecen recursos útiles, gratuitos y pensados para los jóvenes, la respuesta llega”. “Desde Juventud seguimos trabajando para que Castellón sea una ciudad donde el talento joven tenga espacio, visibilidad y apoyo institucional”, ha añadido.
Giner ha concluido que “llevar este proyecto a un foro internacional demuestra que Castellón tiene mucho que aportar. Estamos orgullosos de poder mostrar una iniciativa consolidada, viva y útil, que refleja cómo desde el Ayuntamiento trabajamos para que la juventud tenga recursos, voz y protagonismo en la ciudad”.
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