Tradiciones
Castelló celebra la misa de la Lledonereta con la infancia como protagonista
En el acto han participado la reina infantil, Ana Colón, y las damas de la ciudad, junto a los niños invitados por la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó
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Castelló ha celebrado este domingo la misa de la Lledonereta en la Basílica del Lledó, una cita especialmente pensada para acercar la devoción por la Mare de Déu del Lledó a los más pequeños y hacerles protagonistas de una de las tradiciones más queridas de la ciudad.
La jornada ha incluido una procesión infantil previa a la misa, concebida como una réplica de la procesión que se celebra el primer domingo de mayo con motivo de la festividad de la patrona, pero adaptada a los niños y niñas. Para ello, se ha sacado una imagen de la Virgen, con una peana más reducida, portada por los propios pequeños.
Partícipes de la tradición
La concejala de Fiestas y procuradora de la Basílica, Noelia Selma, ha puesto en valor que “esta celebración permite acercar la devoción por nuestra patrona a los niños y niñas de Castellón, haciéndoles partícipes de una tradición que forma parte de nuestra identidad como ciudad”.
En la ceremonia han participado la reina infantil, Ana Colón, y las damas de la ciudad infantiles, junto a los niños invitados por la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó, en una jornada en la que la infancia ha tenido un papel central.
Tras la procesión se ha celebrado la misa de la Lledonereta, que ha contado con una parte musical dirigida por Carlos Pascual, compositor de la obra, al frente de un coro de voces blancas creado para la ocasión e integrado por niños y jóvenes.
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