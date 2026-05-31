Las molestias que traen de cabeza a la Policía de Barrio de Castelló: desde enganches ilegales a los vehículos abandonados

La Policía de Barrio y Urbanizaciones de Montaña han registrado, desde inicios de año, un total de cuatro intervenciones por molestias de ruidos, uno por vandalismo, otro por quejas relacionadas con animales, uno por vertidos, 32 por defraudación de suministros (enganches ilegales detectados y comunicados a la compañía suministradora), otros cuatro por robos y drogas, 28 por vehículos abandonados, siete por ocupaciones ilegales, cinco por quejas relacionadas con obras y seis por cuestiones de insalubridad, tal y como han destacado tanto el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, como el edil de Barrios, Paco Cabañero.

Además, y durante el mismo periodo de tiempo, se han interpuesto un total de 27 denuncias por infracciones relacionadas con ordenanzas municipales y 34 por infracciones de tráfico. En este balance, los agentes municipales también han mantenido 15 reuniones y han impartido diversas acciones formativas dirigidas a la ciudadanía, mediante charlas y sesiones informativas orientadas a la prevención en materia de seguridad. Estas actividades han estado enfocadas en ofrecer a los vecinos herramientas prácticas para evitar situaciones de riesgo, mejorar la convivencia y fomentar la colaboración ciudadana con los cuerpos de seguridad, reforzando así el carácter preventivo y de proximidad del servicio en los distintos barrios.

Reunión de Ortolá y Cabañero con la Policía de Barrio y Urbanizaciones de Montaña de Castelló. / Mediterráneo

Así, esta unidad de la que forman parte 30 efectivos, tienen como objetivo reforzar la seguridad y mejorar la atención a la ciudadanía en los barrios de la ciudad y está en contacto directo con los vecinos de manera periódica para recoger sus inquietudes y derivarlas cada caso a la unidad municipal competente, lo que permite garantizar un seguimiento ágil, coordinado y eficaz.

No obstante, hay que destacar que esta unidad no está diseñada para la gestión de emergencias y en caso de que la ciudadanía necesite una respuesta inmediata, se debe contactar con los teléfonos de atención urgente: el 092 de la Policía Local o el 091 de la Policía Nacional. La Policía de Barrio actúa como un canal estable de interlocución vecinal, pero no sustituye en ningún caso a los servicios de emergencia.

«Mejorar la seguridad»

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, destacó que la unidad «está siendo un instrumento muy útil y eficaz para la mejora de la seguridad y la convivencia en la ciudad». En este sentido, remarcó la amplitud de las actuaciones realizadas, que abarcan desde conflictos vecinales y problemas de insalubridad hasta intervenciones por fraudes en suministros, vehículos abandonados o ocupaciones ilegales, lo que «demuestra una respuesta integral ante las distintas necesidades de los barrios».

Por su parte, el edil Cabañero remarcó que la creación de la Policía de Barrio «responde al cumplimiento de un compromiso adquirido por este equipo de gobierno sobre la demanda social de tener una policía más próxima, accesible y comprometida con las realidades del día a día de nuestros barrios». «Los agentes no solo patrullan, sino que escuchan, previenen y colaboran estrechamente con vecinos, asociaciones y comercios en la resolución de conflictos que pueden surgir en la convivencia cotidiana», concluyó.