Castelló informa a 2.300 personas sobre la regularización de inmigrantes y tramita 1.900 solicitudes de vulnerabilidad

El Ayuntamiento de Castelló ha informado a 2.300 personas sobre el proceso de regularización de personas inmigrantes que el Gobierno abrió el pasado 16 de abril. Además, el negociado de Convivencia Social e Interculturalidad, que lidera Vicent Sales, también ha tramitado 1.900 solicitudes de vulnerabilidad, mientras que los certificados e informes de vulnerabilidad entregados han sido 1.328 y los certificados de empadronamiento facilitados han alcanzado los 1.350.

La alcaldesa, Begoña Carrasco ha señalado que es “un proceso muy complejo para los ayuntamientos, porque, como siempre, el Gobierno de España hace anuncios, pero sin una dotación presupuestaria y sobre todo sin recursos. Los ayuntamientos teníamos solo los recursos propios y no nos dotaron de mayores recursos ni de personal ni tampoco económicos. Por tanto, hemos tenido que hacerle frente".

Ejemplo nacional

Además, ha añadido que "Castellón ha sido un ejemplo a nivel nacional, porque aquí hemos conseguido, centralizándolo todo desde el negociado, que no se colapsaran el resto de servicios municipales, ni Participación Ciudadana, ni el Negociado de Integración, absolutamente nada“.

Begoña Carrasco ha entregado los diplomas a las participantes del proyecto intercultural municipal. / Mediterráneo

“Todo este gran trabajo realizado ha permitido no colapsar el resto de servicios municipales y que los castellonenses no noten esa atención nueva que teníamos que prestar y que no teníamos contemplada con el personal y los recursos propios”, ha resaltado finalmente la alcaldesa.

Carrasco ha realizado estas declaraciones en la entrega diplomas del proyecto Mujer y Convivencia: reflejos de realidad en un mundo diverso. Un proyecto en el que han participado 83 mujeres migrantes que residen en Castelló. En el acto, ha estado acompañada por el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales.

Carrasco ha resaltado que “este proyecto es la consecuencia de la apuesta de este Ayuntamiento por una ciudad más diversa y rica culturalmente. Porque Castellón es la suma de todas y todos sus vecinos”.

Distintas nacionalidades

“Todo esto tienen un propósito común: llegar a todas las mujeres del municipio, sin importar su origen, nacionalidad, religión o cultura”, ha subrayado la alcaldesa. Los países de origen de las mujeres participantes han sido Colombia, Argentina, Perú, Marruecos, México, Honduras, Rusia, Brasil, Ghana, Nepal, Nigeria, Pakistán, Rumanía, Chile y Argelia.

Durante este año se han desarrollado, y están previstas, diversas acciones en materia de formación para mujeres migrantes organizadas desde el Ayuntamiento de Castellón, como el taller de castellano de comunicación oral, iniciado en el mes de mayo o una charla sobre violencia de género impartida por el Servicio de Igualdad de Oportunidades”.