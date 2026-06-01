Compromís per Castelló denuncia que el equipo de gobierno incumple la promesa de bibliotecas 24 horas

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado un nuevo incumplimiento electoral del gobierno de Begoña Carrasco tras constatar que, tres años después de llegar a la alcaldía, sigue sin poner en marcha una de las medidas que anunció durante la campaña electoral de 2023: la apertura de bibliotecas municipales las 24 horas durante los periodos de exámenes.

La concejala de Compromís Vera Bou ha recordado que la promesa figuraba expresamente dentro del plan de gobierno presentado por el Partido Popular. “Estamos en plena época de exámenes y miles de estudiantes de Castelló están preparando la PAU, los exámenes universitarios de final de curso o las pruebas de nivel de la Escuela Oficial de Idiomas. Sin embargo, una vez más, el gobierno de Begoña Carrasco da la espalda a la juventud”, ha afirmado.

Bou ha criticado que la realidad actual es “exactamente la contraria de lo que prometieron”. “No han abierto ninguna biblioteca 24 horas, no han creado nuevos espacios de estudio y, por si fuera poco, los estudiantes de Castelló tienen hoy menos opciones y menos horarios de los que tenían en etapas anteriores”, ha denunciado.

"Postureo y titulares vacíos"

La concejala ha señalado que, mientras otros municipios, incluso sin ser capitales de provincia, refuerzan sus servicios durante los periodos de exámenes para facilitar el estudio a los jóvenes, en Castelló “el gobierno municipal sigue instalado en el postureo, las fotos y los titulares vacíos”.

“Cuando estaban en la oposición todo eran promesas. Cuando han llegado al gobierno, todo son excusas”, ha lamentado Bou, quien ha recordado que Compromís ya trasladó esta reivindicación durante el último pleno municipal, reclamando a la alcaldesa que cumpliera los compromisos adquiridos con la juventud de Castelló.

Necesidades reales

En este sentido, la concejala ha defendido que Castelló necesita bibliotecas abiertas, salas de estudio accesibles y horarios adaptados a las necesidades reales de los estudiantes. “La educación es una herramienta fundamental de igualdad y un ascensor social. Pero la igualdad no se defiende con discursos ni con campañas de marketing; se defiende garantizando recursos públicos para quien los necesita”, ha remarcado.

Finalmente, Bou ha reivindicado que los estudiantes de Castelló “están esforzándose cada día para construirse un futuro” y ha exigido al gobierno municipal de Begoña Carrasco que esté a la altura. “Lo mínimo que se puede pedir al Ayuntamiento es que ponga todas las facilidades posibles para que puedan estudiar en condiciones. Menos anuncios y más compromisos cumplidos. Las promesas electorales no están para decorar programas; están para cumplirse”, ha concluido.