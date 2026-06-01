El Corte Inglés impulsa en Castelló la Recogida Primavera para ayudar a un millón de personas vulnerables

El Corte Inglés se suma un año más a la Recogida Primavera, la campaña solidaria impulsada por Fesbal y los bancos de alimentos asociados para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad.

Aunque la campaña comienza oficialmente este viernes, 5 de junio, los clientes de Castelló ya pueden participar desde este lunes en los centros de supermercado El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Sánchez Romero, tanto de forma presencial como a través de las compras online en la app y en las webs de El Corte Inglés e Hipercor.

Esta imagen explica cómo se puede participar en la donación. / Mediterráneo

Gracias a esta iniciativa solidaria, más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad podrán recibir productos de primera necesidad a través de los Bancos de Alimentos.

Aportaciones económicas

Para colaborar en la recogida solidaria de alimentos, los clientes podrán seleccionar una de las aportaciones económicas disponibles antes de efectuar el pago: 1, 3, 5, 10, 25 o 50 euros. Quienes acudan a tienda también tendrán la posibilidad de ayudar con el importe que deseen.

El cartel promocional de esta Recogida Primavera. / Mediterráneo

Además, al final de la campaña, El Corte Inglés realizará una aportación adicional equivalente al 10% de la recaudación obtenida, que se destinará a financiar los productos que los Bancos de Alimentos de cada comunidad autónoma consideren más necesarios.

Más de una década

La alianza entre El Corte Inglés y Fesbal se mantiene desde hace más de diez años y responde al compromiso de la compañía con la sociedad. Además de proporcionar apoyo a los 53 Bancos de Alimentos asociados a Fesbal, esta modalidad de donación permite adaptar la recaudación a las necesidades de las personas beneficiarias de cada territorio.

De esta forma, la campaña facilita la compra de alimentos según las demandas concretas de cada momento y contribuye también a reducir el impacto ambiental de la recogida, al eliminar procesos y costes logísticos innecesarios.