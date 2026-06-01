Los globos aerostáticos tendrán un protagonismo especial en el III Festival del Viento de Castelló

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha confirmado que la III edición del Festival Internacional del Viento de Castellón, que se celebra este fin de semana, los días 6 y 7 de junio, contará este año con la mayor presencia de globos aerostáticos registrada hasta la fecha dentro de la programación del evento.

En total, habrá siete globos destinados a vuelos cautivos, frente a los cinco de ediciones anteriores. El año pasado participaron 900 personas cada día en esta actividad, una cifra que marcó el nivel de asistencia de la edición anterior. Este año, gracias a la incorporación de dos globos adicionales, se incrementará la capacidad operativa y el número de plazas disponibles para los participantes.

Miralles ha explicado que este aumento “responde a la creciente demanda que viene registrando esta experiencia por parte del público, que cada año muestra un mayor interés por participar en los vuelos en globo y disfrutar de una perspectiva única del litoral de Castellón desde el aire”.

La concejala ha subrayado que “se trata de una actividad que se ha consolidado como uno de los principales reclamos del festival y que continúa ganando protagonismo dentro de la programación del fin de semana”.

Asimismo, la edil ha señalado que los vuelos cautivos en globo serán gratuitos y el acceso se realizará hasta completar aforo, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de asistentes durante el desarrollo del evento. En este sentido, ha insistido en que “el incremento del número de globos permite mejorar la capacidad de atención y dar respuesta a una demanda que cada edición va en aumento”.

Acceso a la cita

En cuanto al acceso, los tickets para volar se podrán retirar directamente en el Aeroclub desde las 11.00 horas del 6 de junio, a través de códigos QR que estarán disponibles en los locales de Adepla o directamente en la recepción del Aeroclub.

Miralles ha subrayado que “los vuelos en globo han pasado de ser una actividad complementaria a convertirse en una de las experiencias centrales del festival, tanto por su carácter accesible como por la posibilidad de disfrutar de una vista privilegiada de nuestras playas”. La concejala ha destacado que “este tipo de propuestas refuerzan el atractivo turístico del evento y su carácter diferenciador dentro de la programación estival de la ciudad”.

El festival también ofrecerá en torno a 200 vuelos de divulgación en avioneta biplaza, de carácter gratuito, que se sortearán el jueves 4 de junio. Para participar en el sorteo, hay que acudir a los locales de ADEPLA y, tras realizar una consumición, escanear el código QR disponible en los carteles instalados en los establecimientos, siguiendo posteriormente las instrucciones indicadas en el enlace.

Actividades en las playas

El III Festival Internacional del Viento se celebra este fin de semana en las playas del Grau con una programación que supera las 150 actividades, consolidándose como una de las grandes citas del calendario estival en Castellón. El evento reúne cada año a miles de visitantes y se ha convertido en un referente del turismo familiar y de experiencias en la Comunitat Valenciana.

La programación combina espectáculos aéreos, actividades deportivas en la arena y el mar, talleres infantiles y propuestas de ocio para todas las edades. Con esta nueva edición, el Festival Internacional del Viento refuerza su papel como uno de los principales motores turísticos del inicio del verano en Castellón, contribuyendo a la proyección de la ciudad como destino de referencia en turismo experiencial, con una oferta diversa, gratuita y de gran atractivo tanto para residentes como para visitantes nacionales e internacionales.