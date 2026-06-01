Motorocasión Castellón celebra su 30 aniversario en la capital de la Plana con más de 800 vehículos a la venta

Un aniversario por todo lo grande. Esto es lo que prepara Motorocasión Castellón que, este jueves, arranca su trigésima edición en la zona cubierta del recinto ferial de la ciudad de Castelló. Será un total de 11.400 metros de superficie expositiva que reunirá más de 800 vehículos a la venta, procedentes de los servicios de ocasión de los concesionarios oficiales y de las firmas de compra/venta participantes, además de unidades cien por cien nuevas que destacan especialmente por su carácter de oportunidad.

El director del certamen, Fernando Lobón, el concejal de Comercio, Alberto Vidal, y el secretario general de Astrauto, Pablo Colom, en la presentación de la feria. / Mediterráneo

Este año, además, el certamen cumple 30 años de su nacimiento. Aunque la denominación de Motorocasión Castellón se estrenó en 2001, la trayectoria real del certamen comenzó en 1996 bajo el nombre de Castellón sobre ruedas, convirtiéndose entonces en la primera gran feria del automóvil celebrada en la provincia.

Escaparate provincial

Durante estas tres décadas, la muestra se ha convertido en el principal escaparate de la automoción provincial facilitando la compra de su nuevo coche a miles de visitantes.

Este lunes se ha celebrado en el Ayuntamiento de Castelló la presentación oficial de esta edición, en un acto que ha contado con la participación del concejal de Comercio, Alberto Vidal, del director del certamen, Fernando Lobón, y del secretario general de Astrauto, Pablo Colom.

El certamen abrirá sus puertas este jueves, 4 de junio, y permanecerá abierto hasta el domingo, día 7. El horario de apertura será de las 10.00 a 14.00 horas y de las 16.00 a 21.00 horas, excepto el domingo, jornada de clausura, en la que la feria cerrará sus puertas a las 14.00 horas.

De la misma forma, la entrada a la feria mantiene su habitual precio de dos euros, tendrá formato de pase permanente y permitirá el acceso ilimitado al recinto durante los cuatro días que dura la feria. Además, incluye servicio de aparcamiento gratuito y su importe será reembolsado a aquellos visitantes que formalicen la compra de un vehículo durante la feria.

Cita consolidada

"Motorocasión Castellón es una cita consolidada que dinamiza nuestra economía local, genera actividad comercial y pone en valor el papel que desempeña el sector de la automoción en la provincia", ha señalado Alberto Vidal. "Alcanzar los 30 años de trayectoria demuestra la fortaleza de un certamen que ha sabido evolucionar y adaptarse a las necesidades de los consumidores, convirtiéndose en un referente para miles de castellonenses".

Por su parte, Lobón ha subrayado que "es una edición muy especial, ya que celebrar 30 años supone la consolidación de una feria que ya forma parte de la sociedad castellonense y que ha facilitado a miles de ciudadanos la compra de su nuevo coche".

El año pasado, Motorocasión Castellón cerró su vigesimotercera edición con un total de 425 coches vendidos y un volumen de negocio que superó por primera vez los diez millones de euros, alcanzando así los mejores registros globales de toda su historia.