El PSOE exige un plan urgente contra la proliferación de ratas en Castelló que afecta a la salud pública

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco que actúe “de forma inmediata y seria” ante la creciente proliferación de ratas en Castelló, una situación que considera ya un problema de salud pública y que evidencia “la falta de gestión y el abandono que sufren numerosos barrios de la ciudad”.

La edil socialista Mary Carmen Ribera trasladó esta preocupación en el pleno municipal del pasado miércoles, donde preguntó al equipo de gobierno si piensa poner en marcha un plan extraordinario de control de plagas ante el incremento de denuncias vecinales por la presencia de roedores.

Ribera recordó que los avisos se multiplican en distintos barrios y zonas de Castelló. “Las ratas se han visto cerca del colegio Bisbe Climent, en Sensal y, de forma especialmente grave, en el colegio Manel García Grau (situación de la que informó el periódico Mediterráneo), que tuvo incluso que cerrar durante varios días para acometer una desratización urgente”.

A ello se suman las últimas imágenes de la avenida Hermanos Bou, junto al tanatorio, donde los roedores aparecen no solo transitando por la vía pública, sino subiendo a contenedores y árboles.

"La situación no admite excusas"

Para la concejala socialista, la situación “ya no admite excusas ni campañas de imagen”. “Estamos hablando de salud pública, de seguridad y de calidad de vida para miles de vecinos y vecinas, mientras la señora Carrasco sigue más preocupada por tener una plaza Mayor impecablemente floreada que por atender los problemas reales de la ciudad”.

Desde el grupo municipal socialista lamentan que el gobierno municipal proyecte “un Castelló de escaparate” mientras numerosos barrios denuncian suciedad, falta de mantenimiento y abandono. “No puede haber un Castelló de postal para el centro y otro olvidado para los barrios”, ha señalado Ribera.

Labores de limpieza

El PSPV exige al ejecutivo local que refuerce los tratamientos de desratización, incremente las labores de limpieza y mantenimiento urbano y diseñe un plan específico de seguimiento y control de plagas que permita actuar con rapidez en las zonas afectadas.

“Los vecinos y vecinas merecen respuestas, no propaganda. Porque, al ritmo de abandono actual, corremos el riesgo de que a nuestra ciudad se la conozca antes como Castelló de las Ratas que como Castelló de la Plana”, concluye Mary Carmen Ribera.