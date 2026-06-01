Quince años de hermandad: veteranos del Tetuán 14 celebran su encuentro anual en Castelló

Los veteranos del Regimiento de Infantería Tetuán 14 celebrarán este sábado, 6 de junio, su 15º encuentro anual en Castelló, una cita de hermandad que reunirá a antiguos miembros de la unidad, familiares y amigos llegados desde distintos puntos de España.

El programa arrancará ya el viernes, 5 de junio, con una primera reunión informal en el bar restaurante Casa Fran, donde los asistentes compartirán la tradicional cerveza tetuanera antes de la jornada central del sábado.

Recepción de participantes

Los actos principales comenzarán el sábado por la mañana en el Centro Andaluz de Castelló, situado en el interior del antiguo acuartelamiento del Tetuán 14. Allí se realizará la recepción de veteranos, familiares y amigos, la confirmación de asistencia, el reparto de camisetas y la entrega de los tiques para la comida de hermandad.

Posteriormente, los participantes se desplazarán en convoy hasta el campamento de Montaña Negra, donde está prevista una visita a las instalaciones. Uno de los momentos más solemnes de la jornada será la colocación de una corona de laurel en el monolito como homenaje a quienes dieron su vida por España y a los veteranos fallecidos del regimiento.

Hogar del Soldado

Tras la visita, los asistentes regresarán al antiguo cuartel del Tetuán 14, donde se realizará la foto oficial del encuentro en las escaleras del Hogar del Soldado. El programa también contempla un pequeño castillo de fuegos artificiales, gentileza del veterano Alejandro Ramos, y la posibilidad de visitar distintas dependencias del antiguo acuartelamiento, entre ellas el Museo de Historia Militar de Castelló.

La jornada continuará con una comida de hermandad en el Centro Andaluz. Al finalizar, se celebrará un homenaje a los caídos, se cantará el Himno de Infantería y se realizará un sorteo entre los asistentes. Con estos actos quedará oficialmente clausurado el 15º encuentro de veteranos del Regimiento de Infantería Mecanizada Tetuán 14.