Casi 3.000 alumnos arrancan la PAU hoy con la incertidumbre de la huelga

Casi tres mil alumnos se han inscrito a las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que se desarrollarán entre hoy y el jueves en la Universitat Jaume I de Castelló, con la incertidumbre de si la huelga educativa tiene alguna incidencia en la convocatoria. La UJI gestionará seis tribunales y 224 personas se encargarán de garantizar el normal desarrollo de las evaluaciones. De ellas, 204 son profesores de la universidad o de institutos de Secundaria. A la convocatoria ordinaria se han inscrito 2.975 alumnos, un 3,33% más que en junio de 2025. Entonces, aprobó el 96,53% de los presentados.

Controles

Como novedad, todos los tribunales dispondrán de detectores de radiofrecuencia para detectar si algún sistema electrónico emite o recibe señales de radiofrecuencia para transmitir datos durante las pruebas. En caso de confirmar la posesión de un dispositivo no autorizado en marcha, el estudiante no podrá continuar el examen y será calificado con un cero.

Además, cada tribunal de la UJI tendrá su propia aula de apoyo a alumnos con necesidades especiales, ya que el alza de este estudiantado con estas características impide centralizarlos a todos, como sucedía hasta el curso pasado.

Las pruebas comenzarán este martes a las 9.30 horas con el examen de Lengua Castellana y Literatura II. A las 11.45 será el turno de Historia de la Filosofía, mientras que la sesión de tarde quedará reservada para asignaturas optativas y de modalidad.

Los resultados los darán a conocer el 12 de junio, a partir de las 13.00 horas. La prueba incluye dos fases. Por un lado, la obligatoria, que consta de exámenes de cuatro troncales generales de segundo de Bachillerato y de una troncal general vinculada a la modalidad de Bachillerato cursada. La nota de acceso (NAU) se calcula ponderando la nota de esta fase obligatoria de las PAU (40%) y la media del Bachillerato (60%). La NAU es la calificación que permite acceder a la universidad al estudiantado de Bachillerato y tiene validez indefinida. Además, el estudiantado puede presentarse, en una fase voluntaria, a un máximo de tres asignaturas (o cuatro, si una de ellas es un segundo idioma) diferentes de la troncal general vinculada a la modalidad de Bachillerato de que se examina en la fase obligatoria. Esto permite aumentar su calificación de admisión hasta un máximo de 14 puntos.

Las notas de corte del curso anterior pueden suponer una ayuda orientativa. En una década, las notas de corte han subido hasta 4 puntos. Según los informes de la Conselleria de Educación de julio, entre 2015 y 2025, por ejemplo, en Ciencias de la Salud, Medicina subieron algo más de medio punto; Enfermería 1,156 y Psicología 2,62.

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En la Escola Superior, el corte en Ingeniería en Tecnologías Industriales subió 1,7 puntos; Diseño Industrial, 2,7; Informática, 2,88; en Mecánica el alza fue de 3 puntos y en Ingeniería Química 4,4. En Jurídicas y Económicas Criminología tuvo una variación de 0,8 puntos; Finanzas y Contabilidad, 2,95 puntos, y Economía, 3,13. En Humanas, 2,7 aumentó la nota de corte de Maestro de Primaria y 2,2 puntos el de Infantil; Estudios Ingleses creció 1,9 puntos y Publicidad, 0,64.