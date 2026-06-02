De bicicletas acuáticas, tres drones y siete torres californianas a pulseras 'antipérdida' para niños. Todo preparado para el verano en las playas de Castelló

Las playas de Castelló (Pinar, Gurugú y Pinar) contarán este año con bicicletas acuáticas, tres drones (uno de ellos de rescate equipado con chaleco salvavidas), siete torres de socorrismo californianas estilo Santa Mónica y pulseras antipérdida de niños además de mobiliario novedoso en el paseo de la avenida Ferrandis Salvador con una inversión (municipal y europea de 500.000 euros), según ha explicado este martes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en la presentación del dispositivo de seguridad y limpieza para la temporada estival y donde ha estado acompañada por el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo; el edil Seguridad, Antonio Ortolá; y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles.

Carrasco junto al servicio de socorrismo, este martes. / Mediterráneo

La primera edila, quien ha sacado pecho de tener "las mejores playas de España, cómodas, limpias, seguras, accesibles, familiares y cuidadas”, ha recordado la labor municipal por "desestacionalizar" el turismo y ha explicado que el entorno de las playas dispondrá de 40 bancos, jardineras, cargadores solares, pavimentos cerámico, 26 duchas con un diseño de una tabla de surf, mejoras en las rampas de acceso y cuatro nuevas postas sanitarias. También estará a disposición de la Policía Local dos buggies, dos motos acuáticas y un vehículo todoterreno, entre otros recursos.

Carrasco ha señalado que el objetivo es garantizar que todos los equipos estén plenamente operativos y preparados para contribuir al mantenimiento de una ciudad activa durante el "mejor verano de tosos los tiempos".

En materia de limpieza, el servicio se ha reforzado con 16 operativos móviles y 16.000 horas de servicio ordinario y además se incorporarán dos máquinas limpiaplayas para la arena y cuatro equipos de arrastre, tal y como ha detallado el edil Infraestructuras, Sergio Toledo.

Con el dron de salvamento. / Mediterráneo

Toledo ha concretado que se ha mejorado la maquinaria, además de colocar nueve pasarelas, la apertura de los chiringuitos desde Pascua.

Por su parte, el edil Ortolá ha explicado que serán seis los efectivos de la Policía Local dedicado a las playas (a partir del 20 de junio y hasta septiembre) y que las pulseras para evitar que los niños se pierdan en la playa y que incluirán el nombre, teléfono de contacto y un punto de encuentro es otra novedad.

Sobre el servicio de salvamento y socorrismo, este ya se encuentra operativo desde este lunes y permanecerá activo hasta septiembre, en horario de 11:00 a 20:00 horas. “Las nuevas instalaciones permiten mejorar la comodidad y la calidad del servicio de salvamento y socorrismo”, ha señalado Ortolá, quien también ha dicho que habrá dos motos acuáticas y una lancha junto a los ters drones (uno de ellos del servicio municipal de bomberos).

La alcaldesa saluda a los agentes de la Policía Local. / Mediterráneo

Finalmente, la concejala de Turismo ha recordado que es el primer verano de la marca Castellón vive lo auténtico, y que se han instalado tres puntos de biblioteca (uno en cada playa) que este año contarán con juegos de mesa y en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas y también habrá un punto de información así como totems con la información de actividades. Los puntos accesibles con sillas anfibias y orugas eléctricas para las personas con movilidad reducida complementan las medidas.

Finalmente, hay que recordar que el aparcamiento de caravanas de la avenida Ferrandis Salvador se abrirá a todos los turismos del 15 de junio al 15 de septiembre y será público y gratuito como el año pasado.