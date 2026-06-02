Castelló prepara una revolución en el bus urbano: 54 vehículos nuevos en siete años

Una de las grandes apuestas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló es la puesta en marcha del nuevo contrato de transporte público urbano. En breve, se espera la aprobación de este acuerdo, que contará con una cuantía total de 187 millones de euros y 10 años de duración inicial.

El objetivo es que, como señalaba hace unas semanas el edil de Servicios Públicos, Sergio Toledo, el servicio de autobuses “se convierta en una alternativa real al transporte privado”.

Dentro de este propósito, el proyecto municipal incluye una renovación completa de la flota de buses que arrancará en el segundo año de contrato. Serán en total 54 nuevos vehículos, 53 de los cuales serán híbridos o eléctricos, que se incorporarán al transporte urbano público de Castelló en los próximos siete años.

Así lo señala el documento del Ayuntamiento que rige el nuevo contrato, en el que se apunta que “la primera renovación de flota deberá ejecutarse al inicio del segundo año de contrato, mediante la adquisición de 16 nuevos vehículos destinados a sustituir a las unidades más antiguas actualmente en servicio”.

Vehículos híbridos

Como, según afirma el proyecto, “en ese momento la infraestructura de recarga eléctrica aún no estará operativa, no podrán incorporarse vehículos eléctricos. Por ello, se incorporarán 15 autobuses híbridos de 12 metros de longitud, que deberán contar con etiqueta ambiental Eco, y 1 minibús diésel de aproximadamente 8-9 metros, que deberá estar homologado conforme a la normativa Euro VI-E o superior vigente en el momento de su adquisición”.

Después de estas primeras adquisiciones, el contrato de bus expone que “a partir del tercer año de contrato, una vez habilitada la infraestructura de recarga en las nuevas instalaciones, la empresa adjudicataria deberá acometer una ampliación progresiva de la flota con el objetivo de retirar del servicio tanto los vehículos con más de diez años como los vehículos provisionales, avanzando así en la implantación de una flota estable, moderna y más eficiente desde el punto de vista ambiental”.

Apuesta por los eléctricos

De esta manera, se contempla la compra de nueve eléctricos de 8 metros y 29 eléctricos de 12 metros. La renovación se completará con el autobús diésel que se adquirirá en el segundo año de contrato.

El proyecto también añade que “con carácter general, la empresa adjudicataria deberá proceder a la renovación de todos aquellos vehículos que alcancen la edad máxima de diez años, salvo que, por motivos técnicos y de conservación, se justifique su continuidad en servicio y se cuente con la autorización expresa del responsable del contrato”.

Cabe recordar que este acuerdo contempla la introducción de tres nuevas líneas. Por un lado, el Ayuntamiento asume la gestión de la ruta entre Castelló y el Grau, hasta ahora en manos de la Generalitat Valenciana. A esto se suma la creación de dos servicios nocturnos más.