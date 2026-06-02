Participación Ciudadana
Castelló da voz a los vecinos para que realicen aportaciones al Plan de Salud Mental
También habrá formación específica para las asociaciones
El Consejo Municipal de Participación Ciudadana ha abierto a los distritos el Plan Municipal de Salud Mental con el fin de que los vecinos puedan aportar sus sugerencias y cuyos representantes se integrarán en un grupo focal dirigido por la Universitat Jaume I que iniciará un estudio diagnóstico que permitirá obtener información objetiva y participativa sobre la situación de la salud mental en Castelló, así como detectar necesidades, problemáticas y posibles líneas de actuación futuras.
El concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Paco Cabañero, ha destacado que “queremos construir este proceso desde la escucha y la participación, contando con los vecinos, asociaciones y agentes sociales que conocen de primera mano la realidad de la ciudad”.
Cabañero ha señalado además que “la salud mental es una cuestión que nos interpela a todos como sociedad y, por eso, queremos que este diagnóstico cuente con una mirada amplia, cercana y participativa”.
En la misma sesión también se ha dado el primer paso para la elaboración del nuevo plan formativo de la concejalía de Participación Ciudadana, una iniciativa que nace con el objetivo de construir una oferta útil, práctica y adaptada a las necesidades reales de las asociaciones vecinales y entidades ciudadanas de Castellón. Este primer paso consiste en la puesta a disposición de las asociaciones de un formulario, a través del cual podrán trasladar sus inquietudes, demandas y preferencias formativas. El objetivo es conocer de primera mano qué tipo de formación necesitan, qué dificultades encuentran en su actividad diaria y qué contenidos pueden resultarles más útiles. "Queremos caminar de la mano de las asociaciones desde el primer momento. Por eso, antes de diseñar el plan, les preguntamos directamente qué necesitan y qué formación puede ayudarles de verdad”, ha dicho Cabañero.
“Este plan formativo no se va a elaborar desde un despacho, sino escuchando a pie de calle, recogiendo aportaciones y transformándolas en una programación atractiva y útil”.
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