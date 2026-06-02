Por dónde circular para acudir al III Festival del Viento. Atención porque hay novedades

El III Festival del Viento que tendrá lugar en Castelló el sábado y el domingo (6 y 7 de junio) traerá hasta Castelló a cientos de visitantes que, junto a los castellonenses, disfrutarán de multitud de cometas procedentes de 22 países y que, a día de hoy, ya han confirmado casi el 90% de ocupación hotelera, según ha dicho la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, este martes.

Así, la primera edila ha recordado que el año pasado visitaron las playas del Pinar y del Gurugú donde tuvo lugar el evento más de 50.000 personas y ha explicado que los asistentes que acudan en sus propios vehículos podrán estacionar tanto en el aparcamiento del Impala como en el del Centro de Turismo y, este año, como novedad, en la zona del campo de tiro San Huberto, tras el acuerdo firmado entre este club y el Ayuntamiento.

De esta forma, se podrá circular por Ferrandis Salvador hasta la rotonda con el camino de la Plana, si bien, en función de la afluencia de tráfico que haya "igual se corta al tráfico la zona de esta avenida" a partir de esta rotonda y hacia Benicàssim, como sucede en San Juan. Los castellonenses o visitantes podrán llegar por el Serradal o por Ferrandis Salvador aunque el Ayuntamiento de Castelló recomienda el uso del transporte público.