Compromís pide suspender la edición de 2026 de Escola Canta y garantizar la participación de los centros afectados por la huelga en 2027

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha mostrado su apoyo a los 19 centros educativos públicos de la ciudad que han decidido no participar en los actos finales del proyecto L’Escola Canta como consecuencia de la huelga indefinida en defensa de la enseñanza pública valenciana. El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha señalado que la decisión adoptada por los centros evidencia la gravedad del conflicto educativo provocado por las políticas del gobierno de Mazón y Pérez Llorca y ha defendido que el Ayuntamiento debería actuar para preservar el espíritu del proyecto.

“Hablamos de un programa que ha implicado meses de trabajo, esfuerzo e ilusión por parte del alumnado, del profesorado y de las familias. Pero también hablamos de una huelga educativa que está movilizando a una parte muy importante de la comunidad educativa en defensa de la enseñanza pública. Los centros han tomado una decisión coherente con esta realidad y merecen todo nuestro respeto”, ha afirmado este martes.

"La mejor solución es supender la edición 2026"

Ante esta situación, Compromís considera que la mejor solución es suspender la edición de 2026 y trasladar el proyecto al próximo año. “No tiene sentido celebrar un Escola Canta sin los centros públicos participantes. Lo más responsable es aplazar esta edición y garantizar que en 2027 sean los mismos centros los que puedan culminar el trabajo que han desarrollado durante todo el curso”, ha explicado Sancho.

El concejal ha destacado que el objetivo debe ser proteger el proyecto educativo y evitar que sean los alumnos quienes acaben pagando las consecuencias de un conflicto generado por la falta de diálogo del Consell con la comunidad educativa.

“Los niños y niñas no pueden perder una experiencia que han preparado durante meses. Precisamente por eso, la mejor manera de preservar el proyecto es aplazarlo, no hacer como si no hubiera pasado nada y celebrarlo sin buena parte de los centros que le dan sentido”, ha señalado.

Finalmente, Sancho ha reiterado el apoyo de Compromís a las reivindicaciones del profesorado y ha reclamado al gobierno valenciano que abandone la confrontación y recupere las vías de negociación con la comunidad educativa. “La mejor manera de defender proyectos como Escola Canta es defender también una educación pública de calidad. Y eso pasa por escuchar a los docentes, a las familias y a los centros educativos”, ha concluido.