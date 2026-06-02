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Ya hay fecha para que el TRAM llegue a la playa de Castelló: el día de San Juan

La puesta en marcha está pendiente de terminar la obra y realizar las pruebas

Imagen de archivo de la plataforma del TRAM por Ferrandis Salvador.

Imagen de archivo de la plataforma del TRAM por Ferrandis Salvador. / Foto Manolo Nebot Rochera

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha confiado este martes en que el TRAM a la playa esté operativo para la noche de San Juan (23 de junio), ya que las obras por la avenida Ferrandis Salvador están adelantadas y la Conselleria de Infraestructuras está pendiente de terminarlas y de realizar las pruebas de los vehículos.

La administración autonómica ha ejecutado la nueva plataforma por este vial así como diferenes paradas que ha obligado a estrechar la vía pese a que se conservan los dos sentidos de circulación, tanto el de dirección a Castelló como el que va hacia Benicàssim. En la zona más cercana al Grau también se está construyendo el paso por el centro de la rotonda con la calle Harley Davidson para este medio de transporte. Hay que recordar que la Conselleria de Infraestructuras también ha ejecutado la remodelación de la plataforma por el centro de la ciudad.

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